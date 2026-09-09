PSG aplasta al Slovan Bratislava en la Champions League con triplete incluido de Ferran Torres

El camino del PSG, campeón defensor de la Champions League, en la nueva edición del torneo arrancó con una aplastante victoria de 6-1 ante el Slovan Bratislava, partido en donde el delantero español Ferran Torres brilló con un triplete.

Además de Torres, héroe de España en la final de la Copa del Mundo 2026, por el conjunto parisino, que busca su tercer título continental consecutivo, anotaron Fabián Ruiz y Ousmane Dembélé, quien se despachó con un doblete.

La fiesta de goles la empezó Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, quien al 17 rompió el arco de Dominik Takáč, portero del Bratislava, quien tuvo una noche complicada en el Parque de los Príncipes.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Tigres le roba delantero súper estrella al América antes del cierre de mercado de la Liga MX

Aunque no tuvo incorporaciones de gran cartel y solamente Ferran Torres entra como contratación de renombre, el PSG se coloca como uno de los candidatos más fuertes, a pesar del bache en la competencia local, pues no han ganado ninguno de sus cuatro partidos en la Ligue 1 de Francia.

PSG va por el tricampeonato

De esta manera el PSG de Luis Enrique inicia con sensaciones positivas la búsqueda de su tercera Champions League consecutiva, algo que en 35 temporadas en la nueva era del certamen solamente ha conseguido el Real Madrid.

Desde que se llama Liga de Campeones de Europa, solamente el Real Madrid dirigido por Zinedine Zidane ganó tres ediciones seguidas, de 2016 a 2018.

Cuando el torneo se llamaba Copa de Europa (1956 a 1992) fue más común ver este hito. En ese entonces el formato enfrentaba en una llave de eliminación directa a los campeones nacionales más el campeón defensor.

Bajo esta modalidad el Real Madrid ganó las primeras cinco finales. En la década de 1970 el Ajax y Bayern Múnich lograron tres títulos consecutivos cada uno.

aar