PSG revela importante decisión para el futuro inmediato de Luis Enrique como entrenador del club

El PSG y el entrenador español Luis Enrique acordaron extender su contrato hasta 2030, informó este viernes el actual campeón de la Ligue 1 y de la Champions League.

Luis Enrique, de 56 años, ha guiado al PSG a conquistar dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones y tres títulos de la liga francesa. El contrato anterior del español estaba previsto que expirara el próximo verano.

Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu’en 2030. ✍️❤️💙 pic.twitter.com/kRjA2LQ4AM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026

PSG también anuncia renovaciones de jugadores

Antes del PSG, Luis Enrique entrenó a la selección de España después de ganar su primera Champions League con el Barcelona (2015). En Francia, ha logrado finalmente cumplir las aspiraciones del PSG.

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El poderoso club francés también anunció extensiones de contrato para varios jugadores antes del partido de la Ligue 1 de este viernes contra el Monaco, ante el que cayó 2-1.

João Neves, Lucas Beraldo, Senny Mayulu y Willian Pacho recibieron nuevos acuerdos hasta 2031, mientras que Fabián Ruiz tuvo su contrato extendido hasta 2028.

PSG sufre su primera derrota en la Ligue 1

Paris Saint-Germain sufrió su primera derrota de la temporada en la Ligue 1 este viernes, cuando dejó escapar una ventaja.

PSG perdió en casa ante el Mónaco 2-1 el mismo día en que el entrenador Luis Enrique acordó quedarse en el campeón europeo hasta 2030.

El PSG parecía encaminado a su primera victoria cuando Marquinhos adelantó al equipo local a los 31 minutos, pero el Mónaco reaccionó con goles de Flavio Nazinho al 58′ y de Stanis Idumbo al 72′.

El Mónaco lidera la Ligue 1 como el único equipo que ha ganado sus primeros tres partidos en lo que va de la naciente Campaña 2026-2027.

PSG ya había empatado 2-2 con Rennes y Lille en sus dos primeros partidos. También perdió la Supercopa de Francia ante Lens 1-0 el mes pasado.

EVG