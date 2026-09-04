Real Madrid sufre su primera derrota a manos del Real Betis del mexicano Álvaro Fidalgo

El Real Madrid de José Mourinho sufrió su primera derrota de la temporada en LaLiga de España tras caer vencido a manos del Real Betis por marcador de 1-0 en Sevilla. Álvaro Fidalgo tuvo actividad con los verdiblancos por primera vez en el año futbolístico.

El primer tiempo del compromiso fue muy disputado en la cancha del Estadio La Cartuja, en el que se vivió de todo en los últimos minutos del encuentro que se alargó unos segundos más después de cumplir el tiempo de compensación que dio el árbitro central.

Y gol del Betis, este es el Real Madrid de los dos últimos años.



Empezamos a dar vergüenza. pic.twitter.com/paM9rRRCyt — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 4, 2026

La primera jugada polémica que se presentó en el partido fue de Arda Güler, ya que el mediocampista del Real Madrid ya tenía una tarjeta amarilla encima y en el campo del Betis cometió una falta por la que los verdiblancos pedían la expulsión del jugador turco.

El equipo de José Mourinho salió desconectado para este compromiso y en los últimos 20 minutos de juego sufrieron a anotación que les propinó su primera derrota. Troy Parrott aprovechó un rebote de Thibaut Courtois dentro del área para mandar la esférica al fondo de las redes y ponerle números al marcador.

Al 89′ de juego, Carlos Espí marcó el empate para los merengues con un remate de chilena que desató la locura del banquillo blanco en La Cartuja; sin embargo, la anotación fue anulada pero con polémica.

🟢🚨 ¡SALVADOR ÁLVARO VALLES!



🧤 El guardameta detiene el PENALTI a Mbappé en el 93’ y mantiene al @RealBetis por delante.



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El Real Madrid no se dio por vencido en el encuentro y en el tiempo de compensación se marcó la pena máxima para los merengues, aunque Kylian Mbappé no salió en su mejor día con el cuadro capitalino y falló el penalti que le hubiera dado un punto a los blancos.

Álvaro Fidalgo logró entrar de cambio en el segundo tiempo para tener sus primeros minutos con el Betis en la campaña y ayudó a su equipo a conseguir la victoria. Los verdiblancos se colocan en el tercer puesto con nueve puntos al igual que el Real Madrid.

La derrota del equipo de José Mourinho le da la ventaja al Barcelona en el torneo, ya que si los blaugranas vencen al Valencia este fin de semana conseguirían una ventaja de tres puntos sobre los merengues.

DCO