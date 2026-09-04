¿Cómo le fue a Erick Portillo en la final de salto de altura de la Wanda Diamond League?

Erick Portillo culminó sexto en la final de salto de altura de la Wanda Diamond League.

El mexicano Erick Portillo finalizó en el sexto lugar en la final de salto de altura de la Wanda Diamond League, después de fallar sus tres intentos en los 2.25 metros del evento con sede en Bruselas, Bélgica, donde el polaco Mateusz Kołodziejski acabó en la primera posición, al registrar 2.28 metros.

El saltador de altura originario de Chihuahua tuvo dificultades para pasar su primera prueba, la cual fue de 2.16. En el segundo intento logró avanzar de los 2.21, aunque ya no pudo seguir adelante una vez que subieron el listón.

Sexto lugar para Erick Portillo🇲🇽 en la final de Liga Diamante realizada en Bruselas🇧🇪



En el evento que reúne a lo mejor de lo mejor del atletismo mundial, Erick terminó como el sexto mejor del Salto de Altura con una marca de 2.21m. pic.twitter.com/voNamHMvyj — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 4, 2026

A pesar de que terminó lejos del podio, Erick Portillo hizo historia al convertirse en el primer atleta mexicano en competir en la final de la Wanda Diamond League.

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Los otros integrantes del podio en la Wanda Diamond League

El polaco Mateusz Kołodziejski, ganador del oro en la final de salto de altura de la Wanda Diamond League, encabezó el podio que completaron el estadounidense JuVaughn Harrison (2.28 mts) y el ucraniano Oleh Doroshchuk (2.25 mts), quienes ganaron la plata y el bronce, de manera respectiva.

Erick Portillo no fue el único mexicano en la Wanda Diamond League esta temporada, pues también participaron Uziel Muñoz y Eduardo Herrera, especialistas en lanzamiento de bala y en medio fondo, respectivamente.

Sin embargo, ninguno de los dos consiguió avanzar a la final de la Wanda Diamond League, inclusive con destacadas actuaciones en el serial.

Un gran 2026 para Erick Portillo

Si bien no logró subirse al podio en la final de salto de altura de la Wanda Diamond League, Erick Portillo ha tenido un destacado desempeño este 2026.

El nacido en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, conquistó una histórica presea de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo que se realizó en Torún, Polonia, tras alcanzar los 2.30 metros.

Y posteriormente, Erick Portillo se colgó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, al registrar 2.24 metros.

EVG