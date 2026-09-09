Champions League 2026: TODOS los resultados de los partidos de HOY 9 de septiembre

Jugadores del Stuttgart celebrando uno de los goles ante el Viking.

La primera jornada de la nueva temporada de la UEFA Champions League continúo con seis encuentros que dejaron muchísimas emociones en el terreno de juego. En los primeros encuentros del día el Stuttgart logró vencer 3-1 al Viking y más tarde el Arsenal derrotó por la mínima al Napoli.

Otro de los resultados que emocionaron a la afición fue el del Sporting de Lisboa ante el Galatasaray, uno de los encuentros más parejos de la actividad de este miércoles y que el conjunto de Portugal terminó llevándose la victoria para arrancar con tres puntos la campaña.

Wir starten in die UEFA Champions League mit einem Sieg daheim!



Mit Teamwork, königlicher Atmosphäre und drei Toren von Ermedin Demirovic holen wir uns die ersten drei Punkte.

Starker Auftritt, Jungs aus Cannstatt!#VfB | #VfB1893 | #StuttgartInternational | #UCL | #VfBVFK pic.twitter.com/tZLQNXSqjA — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) September 9, 2026

Stuttgart arranca la Champions League con victoria

Por segunda temporada consecutiva, el Stuttgart logró su clasificación a la Champions League y el equipo de la Bundesliga arrancó su participación con una contundente victoria sobre el debutante Viking por marcador de 3-1.

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Ermedin Demirovic fue el encargado de marcar los tres tantos del Stuttgart en el primer tiempo para firmar la victoria de su club en la primera fecha del torneo internacional, ya que este resultado podría encaminarlos a clasificar a la siguiente fase de la Champions League.

Con gol de Odegaard el Arsenal vence al Napoli

El actual subcampeón de la Champions League arrancó con victoria la búsqueda de llegar a otra final del torneo más importante a nivel de clubes. Los de Mikel Arteta se metieron a la cancha del Stadio Diego Armando Maradona y sufrieron para llevarse los tres puntos.

Martin Odegaard al minuto 75 encontró la llave para abrir la defensa del Napoli y marcar el primer tanto del compromiso. El Napoli sufrió la lesión de su portero titular Alex Meret y en el arranque del segundo tiempo tuvo que entrar Vanja Milinkovic Savic para el resto del compromiso.

Los Gunners suman otra victoria más en la campaña y con ello suman cinco resultados positivos al hilo en el arranque de la temporada sumando Community Shield, Premier League y Champions League.

⏹️ As 𝙉𝙤𝙞𝙩𝙚𝙨 𝙈𝙖́𝙜𝙞𝙘𝙖𝙨 estão de regresso a Alvalade 💫



⚽️ Geny Catamo, Luis Suárez e Rodrigo Zalazar.

3-1 // #SCPGS #UCL pic.twitter.com/p9Cu0zm9Dx — Sporting CP (@SportingCP) September 9, 2026

Sporting de Lisboa suma su primera victoria en la campaña

Uno de los equipos que puede sorprender a los favoritos es el Sporting de Lisboa. El equipo de Portugal arrancó con victoria su participación en la UEFA Champions League al derrotar al Galatasaray por marcador de 3-1 en la cancha del Estadio José Alvalade.

Geny Catamo, Luis Suárez y Rodrigo Zalazar fueron los anotadores de los tres tantos del Sporting para llevarse la victoria ante el equipo turco que inició el compromiso ganando 1-0 con el autogol de Goncalo Inácio.

DCO