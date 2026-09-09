¡Viene la bomba! Del Real Madrid al América; el crack mundial que rompería el marcado de la Liga MX

El Club América sigue buscando jugadores para reforzar su plantilla en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y se destapó el nombre de David Alaba, un crack que tuvo su última experiencia en el Real Madrid y que se encuentra sin equipo luego de salir del equipo merengue.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, las Águilas quieren sumar un defensor, luego de la salida del uruguayo Sebastián Cáceres al Celta del Vigo, y entre las opciones surge el nombre de David Alaba, zaguero austriaco que es agente libre, luego que el Real Madrid no le renovó su contrato y ningún otro club lo buscó.

Alaba, de 34 años, pasó cinco años en el Madrid, pero su paso no fue lo esperado tras ser estrella del Bayern Múnich, pues las lesiones lo marginaron mucho. El defensor participó con la Selección de Austria en la Copa del Mundo 2026 y aunque hubo interés de algunas instituciones no se concretó nada.

Se dice que a David Alaba lo buscaron equipos como Lazio, Inter de Milan, AS Roma y el Manchester United. Ahora en el panorama aparece el Club América para ser un nuevo destino para el jugador que al parecer ya no tiene cabida en las escuadras top de Europa.

Prensa especializada en fichajes señala que Alaba se acercó al Inter de Milan, pero los italianos lo rechazaron y por otro lado, el United no quiso contratar a un jugador tan veterano. Y en el caso de la Lazio habría sido Alaba quien rechazó una oferta de casi tres millones de dólares.

¿Cuándo puede llegar David Alaba al América?

Se vivirán días clave en Coapa, pues el mercado de fichajes en la Liga MX cierra el viernes 11 de septiembre, por lo que el América necesita apresurarse para poder concretar la llegada de David Alaba, quien no se sabe si tenga contemplado el venir a jugar en México.

Si no se concreta el fichaje de Alaba, se dice que las Águilas van por Santiago Ramos Mingo, jugador del Bahía de Brasil que puede ser una contratación un poco más realista para esta administración de los azulcremas.

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