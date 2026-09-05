Carlos Álvarez revela a su llegada a México lo que Álvaro Fidalgo le dijo para que fichara con el América (VIDEO)

Álvaro Fidalgo ya está en México para reportar con el América.

El mediocampista español Carlos Álvarez ya está en México para reportar con el América, y lo primero que dijo ante la prensa fue que Álvaro Fidalgo fue el culpable de unirse a las filas de las Águilas, pues le dijo que es el sitio ideal.

“Con Fidalgo estuve hablando. Me dijo que era el sitio ideal”, declaró Carlos Álvarez ante la pregunta de uno de los reporteros que esperaban su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

LLEGÓ EL REFUERZO 🦅🇪🇸



Carlos Álvarez ya está en la Ciudad de México y aseguró que antes de venir habló con Fidalgo.



“Me dijo que era el sitio ideal”.@ESPNmx pic.twitter.com/WxjaOMnmU5 — Víctor Díaz (@v_ddiaz) September 5, 2026

Carlos Álvarez fortalece la plantilla del América

Carlos Álvarez se suma a la plantilla del América para el Torneo Apertura 2026 procedente del Levante, club del cual formaba parte desde la Temporada 2023-2024.

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A inicios del semestre se pensaba que la directiva del América no invertiría tanto en refuerzos, pero el fichaje del apodado Magic Carlitos es una señal de que Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, quiere darle todas las herramientas posibles al entrenador uruguayo Guillermo Almada.

¿De qué juega Carlos Álvarez?

El futbolista español Carlos Álvarez juega de mediocampista. En ocasiones juega de extremo derecho, por lo que se menciona que su llegada al América es para competir con Alejandro Zendejas.

Alejandro Zendejas no ha podido debutar en lo que va del Apertura 2026, debido a que a mediados de julio fue sometido a una cirugía de limpieza articular tras una molestia en su rodilla derecha.

El América será el cuarto club de su carrera para Carlos Álvarez, quien anteriormente formó parte de Sevilla Atlético, Sevilla y Levante, equipo éste último con el que ascendió a LaLiga de España al finalizar la Campaña 2024-2025.

EVG