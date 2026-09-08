Conoce a Scarlett Camberos, estrella del América y la primera mexicana nominada al Balón de Oro

Scarlett Camberos se convirtió en la primera mexicana nominada al Balón de Oro

La delantera del América Scarlett Camberos hizo historia al convertirse en la primera jugadora mexicana nominada al Balón de Oro. La seleccionada azteca fue incluida en la lista de las 30 mejores jugadoras del mundo. Ninguna otra futbolista tricolor había sido considerada para el galardón.

“Entré a las redes y los vi. Estoy en shock”, dijo Scarlett Camberos, en un video compartido por el equipo de Coapa, sobre la sorpresa que fue su nominación al Balón de Oro.

¡Scarlett Camberos está nominada al Balón de Oro como la Mejor Jugadora! 😮‍💨👌



Muchas felicidades, Scar. Tu profesionalismo te lleva a cosas grandes. Estamos orgullosas de ti. 💙💛



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¿Quién es Scarlett Camberos?

Su nombre completo es Scarlett Nefer Camberos Becerra. Nació el 20 de noviembre de 2000 en Los Angeles, California, Estados Unidos, pero tiene la nacionalidad mexicana por sus padres y aunque pudo representar a Las Barras y Las Estrellas, en su momento explicó que por su identidad familiar y cultural siempre estuvo ligada a México.

Camberos creció en el área de San Diego y en su trayectoria universitaria representó a UC Irvine, en donde disputó 57 duelos, anotó 17 goles y dio 10 asistencias, siendo reconocida como la Jugadora Ofensiva del Año de la Big West Conference en 2021.

A finales de este mismo año recibió la oportunidad de incursionar en el profesionalismo con el Club América. Debutó con las Águilas en 2022 y en pleno crecimiento abandonó México por acoso digital y amenazas. En su primera etapa en Coapa dejó 18 dianas en 41 juegos.

Tras salir de la Liga MX Femenil pasó al Angel City FC, después al Bay FC en la National Women’s Soccer League (la Primera División Femenil de Estados Unidos), considerada como una de las mejores ligas femeniles del mundo.

En 2024 regresó al América y tras batallas se convirtió en campeona al conquistar el Clausura 2026, pero no fue el único cetro de este año, ya que añadió la Copa de Campeones Concacaf W y el Campeón de Campeones de la Liga MX Femenil.

Scarlett Camberos destacó especialmente en la Copa de Campeones Concacaf W, en donde fue elegida como la Jugadora del torneo gracias a un triplete ante Gotham FC en semifinales y en anotar el tanto del título en la final ante Washington Spirit.

Una nominación que también es de ustedes. 💛💙

Scarlett tiene un mensaje para nuestra afición.#GrandesDeCorazón #TeHaceFaltaVerMásFútbolFemenil



J7 ⚔️ América vs. Tigres

🏟️ Estadio Banorte

🛜 Venta: https://t.co/k7ALvv5Y0m pic.twitter.com/DAa1QIzvyQ — Club América Femenil (@AmericaFemenil) September 8, 2026

Las jugadoras nominadas al Balón de Oro Femenil

🇫🇷 Selma Bacha

🇿🇲 Barbra Banda

🇩🇪 Klara Bühl

🇳🇱 Esmee Brugts

🇪🇸 Mariona Caldentey

🇲🇽 Scarlett Camberos

🇳🇱 Kerstin Casparij

🇲🇼 Temwa Chawinga

🇪🇸 Cata Coll

🇭🇹 Melchie Dumornay

🇳🇴 Caroline Graham Hansen

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Alex Greenwood

🇪🇸 Patri Guijarro

OUR 2026 WOMEN'S BALLON D'OR NOMINEES!



🇫🇷 Selma Bacha

🇿🇲 Barbra Banda

🇩🇪 Klara Bühl

🇳🇱 Esmee Brugts

🇪🇸 Mariona Caldentey

🇲🇽 Scarlett Camberos

🇳🇱 Kerstin Casparij

🇲🇼 Temwa Chawinga

🇪🇸 Cata Coll

🇭🇹 Melchie Dumornay

🇳🇴 Caroline Graham Hansen

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Alex Greenwood

🇪🇸 Patri Guijarro

🇩🇰… — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

🇩🇰 Pernille Harder

🇯🇵 Yui Hasegawa

🇺🇸 Rose Lavelle

🇪🇸 Mapi León

🇧🇷 Lorena

🇫🇷 Melvine Malard

🇯🇵 Manaka Matsukubo

🇳🇱 Vivianne Miedema

🇵🇱 Ewa Pajor

🇪🇸 Claudia Pina

🇪🇸 Alexia Putellas

🇫🇷 Wendie Renard

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Alessia Russo

🇯🇲 Khadija Shaw

🇯🇵 Momoko Tanikawa

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Caroline Weir

La revista France Football dio a conocer a los 30 nominados masculinos y las 30 mujeres del Balón de Oro. Los ganadores se anunciarán en una ceremonia en Londres el 26 de octubre.

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