¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026, quiénes integran la lista?

Nominados al Balón de Oro 2026

Este 2026 la lista de los nominados al Balón de Oro cuenta con nombres de futbolistas que salieron a relucir su talento dentro de la cancha durante el Mundial, y tal vez encuentres a uno de tus favoritos.

El Ballon d’Or es uno de los premios más codiciados entre los futbolistas profesionales, pues este reconocimiento reconoce el trabajo de uno de los mejores jugadores a nivel mundial.

Este 2026 el Balón de Oro se entregará el lunes 26 de ocrubre durante una ceremonia que se llevará a cabo en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra, por primera vez.

Además, en esta ocación el balón creado por France Football celebra su aniversario número 70, por lo que quien lo recibba pasará a la historia no solo por el reconocimiento que implica.

En la ceremonia de esta premiación se cuenta con varias categorías tanto para futbol masculino como para femenil, y en La Razón te compartimos el nombre de las y los nominados de este 2026.

Nominados al Balón de Oro 2026

De acuerdo con la UEFA, las categorías que serán premiadas en los premios Ballon d’Or de 2026 son las siguientes:

Ballon d’Or en categoría masculina y femenina

Joven Talento del Año en categoría masculina y femenina

Portero/a del Año en categoría masculina y femenina

Entrenador/a del Año en categoría masculina y femenina

Equipo del Año en categoría masculina y femenina

Delantero/a del Año en categoría masculina y femenina

Premio Sócrates, presentado por L’Équipe y Peace and Sport para iniciativas solidarias y causas sociales respaldadas por un campeón comprometido

Los jugadores de la categoría masculina nominados este 2026 para el Balón de Oro son:

Jude Bellingham de Inglaterra y el Real Madrid

Pau Cubarsí de España y el Barcelona

Marc Cucurella de España, el Chelsea, y el Real Madrid

Ousmane Dembélé de Francia y el Paris Saint-Germain

Luis Díaz de Colombia y el Bayern München

Bruno Fernandes de Portugal y el Manchester United

Gabriel de Brasil y el Arsenal

Erling Haaland de Noruega y el Manchester City

Achraf Hakimi de Marruecos y el Paris Saint-Germain

Harry Kane de Inglaterra y el Bayern München

Khvicha Kvaratskhelia de Georgia y el Paris Saint-Germain

Lamine Yamal de España y el Barcelona

Sadio Mané de Senegal y el Al-Nassr

Marquinho s de Brasil y el Paris Saint-Germain

Lautaro Martínez de Argentina y el Inter

Kylian Mbappé de Francia y el Real Madrid

Nuno Mendes de Portugal y el Paris Saint-Germain

Lionel Messi de Argentina y el Inter Miami

João Neves de Portugal y el Paris Saint-Germain

Michael Olise de Francia y el Bayern München

Willian Pacho de Ecuador y el Paris Saint-Germain

Julián Quiñones de Mexico y el Al-Qadsiah

Declan Rice de Inglaterra y el Arsenal

Rodri de España y el Manchester City/Barcelona

Fabián Ruiz de España y el Paris Saint-Germain

William Saliba de Francia y el Arsenal

Ferran Torres de España, el Barcelona, y el Paris Saint-Germain

Dayot Upamecano de Francia y el Paris Saint-Germain

Vinícius Júnior de Brasil y el Real Madrid

Vitinha de Portugal y el Paris Saint-Germain

Las jugadoras de la categoría femenina nominadas este 2026 para el Balón de Oro son:

Selma Bacha de Francia y el OL Lyonnes

Barbra Banda de Zambia y el Orlando Pride

Esmee Brugts de Países Bajos y el Barcelona

Klara Bühl de Alemania y el Bayern München

Mariona Caldentey de España y el Arsenal

Scarlett Camberos de Mexico y el Club América

Kerstin Casparij de Países Bajos y el Manchester City

Temwa Chawinga de Malaui y el Kansas City

Cata Coll de España y el Barcelona

Melchie Dumornay de Haití y el OL Lyonnes

Caroline Graham Hansen de Noruega y el Barcelona

Alex Greenwood de Inglaterra y el Manchester City

Patri Guijarro de España y el Barcelona

Pernille Harder de Dinamarca y el Bayern München

Yui Hasegawa de Japón y el Manchester City

Rose Lavelle de Estados Unidos y el Gotham FC

Mapi León de España, el Barcelona, y el London City Lionesses

Lorena de Brasil y el Kansas City Current

Melvine Malard de Francia, el Manchester United, y el Chelsea

Manaka Matsukubo de Japón, el North Carolina Courage, y el Chelsea

Vivianne Miedema de Países Bajos y el Manchester City

Ewa Pajor de Polonia y el Barcelona

Claudia Pina de España y el Barcelona

Alexia Putellas de España, el Barcelona, y el London City Lionesses

Wendie Renard de Francia y el OL Lyonnes

Alessia Russo de Inglaterra y el Arsenal

Khadija Shaw de Jamaica y el Manchester City

Momoko Tanikawa de Japón y el Bayern München

Caroline Weir de Escocia, el Real Madrid, y el OL Lyonnes

Tessa Wullaert de Bélgica, el Inter, y el Como

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