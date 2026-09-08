¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026, quiénes integran la lista?

Este 2026 la lista de los nominados al Balón de Oro cuenta con nombres de futbolistas que salieron a relucir su talento dentro de la cancha durante el Mundial, y tal vez encuentres a uno de tus favoritos.
El Ballon d’Or es uno de los premios más codiciados entre los futbolistas profesionales, pues este reconocimiento reconoce el trabajo de uno de los mejores jugadores a nivel mundial.
Este 2026 el Balón de Oro se entregará el lunes 26 de ocrubre durante una ceremonia que se llevará a cabo en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra, por primera vez.
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Además, en esta ocación el balón creado por France Football celebra su aniversario número 70, por lo que quien lo recibba pasará a la historia no solo por el reconocimiento que implica.
En la ceremonia de esta premiación se cuenta con varias categorías tanto para futbol masculino como para femenil, y en La Razón te compartimos el nombre de las y los nominados de este 2026.
Nominados al Balón de Oro 2026
De acuerdo con la UEFA, las categorías que serán premiadas en los premios Ballon d’Or de 2026 son las siguientes:
- Ballon d’Or en categoría masculina y femenina
- Joven Talento del Año en categoría masculina y femenina
- Portero/a del Año en categoría masculina y femenina
- Entrenador/a del Año en categoría masculina y femenina
- Equipo del Año en categoría masculina y femenina
- Delantero/a del Año en categoría masculina y femenina
- Premio Sócrates, presentado por L’Équipe y Peace and Sport para iniciativas solidarias y causas sociales respaldadas por un campeón comprometido
Los jugadores de la categoría masculina nominados este 2026 para el Balón de Oro son:
- Jude Bellingham de Inglaterra y el Real Madrid
- Pau Cubarsí de España y el Barcelona
- Marc Cucurella de España, el Chelsea, y el Real Madrid
- Ousmane Dembélé de Francia y el Paris Saint-Germain
- Luis Díaz de Colombia y el Bayern München
- Bruno Fernandes de Portugal y el Manchester United
- Gabriel de Brasil y el Arsenal
- Erling Haaland de Noruega y el Manchester City
- Achraf Hakimi de Marruecos y el Paris Saint-Germain
- Harry Kane de Inglaterra y el Bayern München
- Khvicha Kvaratskhelia de Georgia y el Paris Saint-Germain
- Lamine Yamal de España y el Barcelona
- Sadio Mané de Senegal y el Al-Nassr
- Marquinhos de Brasil y el Paris Saint-Germain
- Lautaro Martínez de Argentina y el Inter
- Kylian Mbappé de Francia y el Real Madrid
- Nuno Mendes de Portugal y el Paris Saint-Germain
- Lionel Messi de Argentina y el Inter Miami
- João Neves de Portugal y el Paris Saint-Germain
- Michael Olise de Francia y el Bayern München
- Willian Pacho de Ecuador y el Paris Saint-Germain
- Julián Quiñones de Mexico y el Al-Qadsiah
- Declan Rice de Inglaterra y el Arsenal
- Rodri de España y el Manchester City/Barcelona
- Fabián Ruiz de España y el Paris Saint-Germain
- William Saliba de Francia y el Arsenal
- Ferran Torres de España, el Barcelona, y el Paris Saint-Germain
- Dayot Upamecano de Francia y el Paris Saint-Germain
- Vinícius Júnior de Brasil y el Real Madrid
- Vitinha de Portugal y el Paris Saint-Germain
Las jugadoras de la categoría femenina nominadas este 2026 para el Balón de Oro son:
- Selma Bacha de Francia y el OL Lyonnes
- Barbra Banda de Zambia y el Orlando Pride
- Esmee Brugts de Países Bajos y el Barcelona
- Klara Bühl de Alemania y el Bayern München
- Mariona Caldentey de España y el Arsenal
- Scarlett Camberos de Mexico y el Club América
- Kerstin Casparij de Países Bajos y el Manchester City
- Temwa Chawinga de Malaui y el Kansas City
- Cata Coll de España y el Barcelona
- Melchie Dumornay de Haití y el OL Lyonnes
- Caroline Graham Hansen de Noruega y el Barcelona
- Alex Greenwood de Inglaterra y el Manchester City
- Patri Guijarro de España y el Barcelona
- Pernille Harder de Dinamarca y el Bayern München
- Yui Hasegawa de Japón y el Manchester City
- Rose Lavelle de Estados Unidos y el Gotham FC
- Mapi León de España, el Barcelona, y el London City Lionesses
- Lorena de Brasil y el Kansas City Current
- Melvine Malard de Francia, el Manchester United, y el Chelsea
- Manaka Matsukubo de Japón, el North Carolina Courage, y el Chelsea
- Vivianne Miedema de Países Bajos y el Manchester City
- Ewa Pajor de Polonia y el Barcelona
- Claudia Pina de España y el Barcelona
- Alexia Putellas de España, el Barcelona, y el London City Lionesses
- Wendie Renard de Francia y el OL Lyonnes
- Alessia Russo de Inglaterra y el Arsenal
- Khadija Shaw de Jamaica y el Manchester City
- Momoko Tanikawa de Japón y el Bayern München
- Caroline Weir de Escocia, el Real Madrid, y el OL Lyonnes
- Tessa Wullaert de Bélgica, el Inter, y el Como
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