¿Cuántos goles lleva Dembélé en el Mundial, será otra vez Balón de Oro?

Ousmane Dembélé impresionó durante el último partido de fase de grupos de Francia en contra de Noruega, donde consiguió sus primeros tres goles dentro del Mundial 2026, con lo que dejó ver su habilidad como delantero.

¿Cuántos goles lleva Dembélé en el Mundial, será otra vez Balón de Oro?

"Triple porción“, escribió el jugador del Paris Saint-Germain (PSG) en una publicación posterior a la goliza de Francia a Noruega, como una manera de celebrar los tres tantos que consiguió en el encuentro futbolístico.

De este modo, Ousmane Dembélé se ha convertido en el cuarto ganador vigente de un Balón de Oro en firmar un hat-trick en una Copa del Mundo, uniéndose a un grupo integrado por Eusébio, Karl-Heinz Rummenigge y Cristiano Ronaldo.

Cabe mencionar que en sus anteriores participaciones durante la Fase de Grupos, Dembélé no había marcado un gol para su equipo, lo que ya había comenzado a generar comentarios por parte de aficionados donde cuestionaban el desempeño del famoso.

Sin embargo, su participación frente al equipo de Erling Haaland (que no contó con la participación de ‘El Androide’), dejó claro por qué el hombre de 29 años de edad ostenta el título al Balón de Oro.

El extremo francés conquistó el prestigioso trofeo a los 28 años, después de tener una destacada temporada con el PSG, que lo colocó al centro de la atención mediática de los torneos que ha disputado desde entonces.

Todavía quedan varios partidos que determinarán quién se convierte en el máximo goleador del Mundial, pero muchos señalan al francés como un contendiente a tomar en cuenta junto con las grandes estrellas del fútbol.

La ceremonia del Balón de Oro que fue creado por France Football en 1956 celebrará su aniversario 70 con una ceremonia de entrega en Londres el 26 de octubre, por lo que será entonces que veremos si Dembélé obtiene de nueva cuenta el reconocimiento.

“Este premio, que presenta anualmente France Football, se coorganiza con la UEFA desde 2024, y la elección simbólica de esta sede rinde homenaje al futbolista inglés Stanley Matthews, primer ganador del premio hace 70 años”, apuntó la UEFA.

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