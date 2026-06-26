¿De dónde es Dembélé y cuál es el origen de sus padres?

¿De dónde es Dembélé y cual es el origen de sus padre?

Este viernes 26 de junio, Francia goleó a Noruega con cuatro goles en el partido que definió el lugar de las selecciones que conforman al Grupo I en la tabla camino a dieciseisavos de final. Tres de las anotaciones fueron por parte de Ousmane Dembelé.

El actual Balón de Oro destacó en la jornada tres de la fase de grupos al lucirse con un triplete que marcó el triunfo de Les Bleus frente al equipo noruego, por lo que terminaron líderes del grupo con nueve puntos.

⚽ Francia golea a Noruega con brillante actuación de Ousmane Dembélé y asegura el primer lugar de su grupo de cara a dieciseisavos de final del Mundial.



Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, brilló en el triunfo de Francia por 4-1 sobre Noruega al lucirse con un triplete,… pic.twitter.com/pgGBsJmvep — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 26, 2026

Si bien Kylian Mbappé anotó el primero de los goles franceses en los primeros minutos del juego, Dembélé remato con tres tantos durante el resto del partido. La participación de Ousmane fue destacada y frente a ello, surgieron cuestionamientos sobre detalles de su vida.

¿De dónde es Ousmane Dembélé y cuál es el origen de sus padres?

El delantero nació y creció en Vernon, Francia y antes de jugar para el PSG y formar parte de la selección de su país, su acercamiento a la pelota fue su escape de una situación complicada.

Se sabe que el futbolista creció en un barrio pobre y enfrentó un entorno marginado. Sus padres emigraron África Occidental, pues su mamá es de origen mauritana-senegalesa y su padre de Malí.

“Jugaba en la calle en un barrio pobre con mucha delincuencia, pero ahora todo está bien”, admitió él sobre su juventud. Su talento fue no pasó desapercibido y a través de su trayectoria, ha formado parte de equipos como el Borrusia Dortmund de Alemania, el FC Barcelona y el PSG.

Fue en este último equipo que la carrera del francés despuntó, pues acumuló 59 goles y 36 asistencias en 129 partidos en un despunta impresionante para su carrera.

De este modo, conquistó 12 títulos oficiales, entre ellos dos Champions Leagues, eso sin mencionar que se llevó el Balón de Oro y el Premio The Best de la FIFA en la temporada 2024-2025.

El Mundial 2026 es la segunda ocasión de Ousmane Dembelé en una Copa del Mundo, donde comienza a obtener un mayor protagonismo que cuando jugó en Rusia 2026.

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