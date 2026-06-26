RD Congo vs. Uzbekistán: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego del Grupo K de la Copa del Mundo 2026

RD Congo parte con ligera ventaja en la pelea por avanzar, mientras Uzbekistán necesita un triunfo y una combinación de resultados.

RD Congo y Uzbekistán disputarán este sábado uno de los partidos más importantes del Grupo K del Mundial 2026.

Ambos llegan con opciones matemáticas de clasificar a los dieciseisavos de final, aunque los africanos parten con mejores posibilidades, mientras que la selección asiática necesita ganar y esperar una combinación favorable de resultados para mantenerse con vida.

La última jornada del grupo promete emociones hasta el final. Al mismo tiempo que Colombia y Portugal definirán al líder del sector, congoleños y uzbekos buscarán aprovechar cualquier oportunidad para quedarse con el segundo boleto disponible hacia la fase de eliminación directa.

RD Congo quiere confirmar su clasificación

La selección dirigida por Sébastien Desabre ha dejado buenas sensaciones durante la fase de grupos. Después de rescatar un empate frente a Portugal en su debut, el conjunto africano se mantiene en la pelea por avanzar y ahora depende de un triunfo para incrementar sus posibilidades de instalarse entre los mejores 32 equipos del torneo.

Con futbolistas como Chancel Mbemba, Yoane Wissa, Cédric Bakambu y Aaron Wan-Bissaka, RD Congo intentará imponer su experiencia para cerrar con una victoria que podría convertirse en histórica.

Uzbekistán va por un milagro mundialista

La escuadra dirigida por Fabio Cannavaro afronta el encuentro con la obligación de sumar los tres puntos. En su primera participación en una Copa del Mundo, Uzbekistán ha mostrado momentos de buen futbol, aunque las derrotas sufridas en las primeras jornadas complicaron seriamente sus aspiraciones.

Ahora, jugadores como Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev y Abdukodir Khusanov buscarán liderar una actuación que mantenga viva la ilusión de una clasificación que dependerá también del resultado entre Colombia y Portugal.

¿Dónde ver EN VIVO el RD Congo vs. Uzbekistán del Mundial 2026?

Día: sábado 27 de junio

Sede: Estadio Atlanta.

Horario: 17:30 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: ViX Premium

Posibles alineaciones

RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Edo Kayembe; Yoane Wissa y Cédric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Bekhruz Karimov; Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

RD Congo y Uzbekistán se enfrentarán por primera vez

El partido del Mundial 2026 marcará el primer enfrentamiento oficial entre RD Congo y Uzbekistán.

La selección asiática disputa su primera Copa del Mundo, mientras que el conjunto africano busca aprovechar su experiencia internacional para mantenerse con vida en el torneo.

Con ambos equipos obligados a ganar, el duelo promete ser uno de los más intensos del cierre de la fase de grupos.

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