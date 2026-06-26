Croacia vs. Ghana: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego del Grupo L de la Copa del Mundo 2026

Ghana llega fortalecida tras rescatar un empate frente a Inglaterra y busca dar otro golpe en el torneo.

Croacia y Ghana se juegan este sábado buena parte de sus aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro, correspondiente a la tercera jornada del Grupo L.

La última fecha del sector promete emociones hasta el final. Croacia llega con tres puntos luego de vencer a Panamá, mientras que Ghana suma cuatro unidades tras derrotar a los canaleros e igualar frente a Inglaterra. Con el otro partido del grupo disputándose al mismo tiempo, cualquier gol podría modificar las posiciones y definir a los clasificados.

Croacia busca evitar una despedida prematura

La selección dirigida por Zlatko Dalic reaccionó después de caer 4-2 frente a Inglaterra en su debut y logró mantenerse con vida gracias al triunfo por la mínima sobre Panamá. Ahora, los balcánicos necesitan volver a sumar para evitar depender completamente del resultado entre ingleses y panameños.

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El encuentro también podría representar uno de los últimos grandes capítulos mundialistas para Luka Modric, quien disputa la recta final de su brillante trayectoria con la selección croata. Junto a Mateo Kovacic, Josko Gvardiol e Ivan Perisic, intentará guiar a Croacia hacia una nueva fase eliminatoria.

Ghana quiere confirmar su gran Mundial

Las Estrellas Negras han sido una de las selecciones más sólidas del Grupo L. Después de vencer a Panamá por 1-0, lograron frenar a Inglaterra con un empate sin goles que fortaleció sus aspiraciones de clasificación.

Con futbolistas como Thomas Partey, Iñaki Williams, Jordan Ayew y Antoine Semenyo, el conjunto dirigido por Carlos Queiroz buscará aprovechar cualquier espacio para conseguir un triunfo que incluso podría llevarlo al liderato del grupo, dependiendo del resultado entre Inglaterra y Panamá.

¿Dónde ver EN VIVO el Croacia vs. Ghana del Mundial 2026?

Día: sábado 27 de junio

Hora: 15:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio Filadelfia

Transmisión: ViX Premium

Posibles alineaciones

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic; Marco Pasalic, Martin Baturina, Ivan Perisic; y Petar Musa. DT: Zlatko Dalic.

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey; Iñaki Williams; Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; y Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

Antecedentes entre Croacia y Ghana

Aunque ambas selecciones cuentan con experiencia mundialista, Croacia y Ghana nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo, por lo que el duelo de este sábado marcará el primer antecedente entre ambas en el máximo torneo de selecciones.

El partido adquiere un valor especial porque definirá buena parte del destino del Grupo L y podría representar la última actuación mundialista de Luka Modric, uno de los futbolistas más importantes en la historia del conjunto balcánico.

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