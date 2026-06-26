Colombia vs. Portugal: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego del Grupo K de la Copa del Mundo 2026

La tercera fecha del Mundial 2026 presenta un enfrentamiento de alto nivel entre dos candidatos que quieren evitar un cruce complicado en la siguiente ronda.

Colombia y Portugal ya tienen asegurado su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero este sábado definirán al líder del Grupo K en uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la fase de grupos. El resultado será clave para conocer el camino que ambos tendrán en la fase de eliminación directa.

La selección cafetera llega con paso perfecto tras derrotar a Uzbekistán y República Democrática del Congo, mientras que los portugueses suman una victoria y un empate. Además del liderato, el encuentro representa el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, con figuras como Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y Luis Díaz acaparando los reflectores.

Colombia y Portugal llegan invictos al cierre del Grupo K

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ha cumplido una fase de grupos impecable. Primero venció a Uzbekistán en la Ciudad de México y posteriormente superó a República Democrática del Congo en Guadalajara, resultados que le permiten depender de sí mismo para terminar como líder del sector.

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Portugal, por su parte, comenzó el torneo con un inesperado empate sin goles frente al conjunto congoleño, aunque reaccionó con autoridad al golear 5-0 a Uzbekistán, partido en el que Cristiano Ronaldo firmó un doblete. Los dirigidos por Roberto Martínez buscarán una victoria que les permita quedarse con la cima del grupo.

Finalizar como primer lugar podría representar un cruce más favorable en la siguiente ronda para ambas escuadras, por lo que se espera un encuentro de alta intensidad.

¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Portugal del Mundial 2026?

Fecha: sábado 27 de junio de 2026

Horario: 17:30 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Miami

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.

Posibles alineaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; João Félix, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

¿Hay antecedentes entre Colombia y Portugal en los Mundiales?

Aunque ambas selecciones cuentan con una importante tradición mundialista, nunca antes se habían enfrentado en una Copa del Mundo.

El duelo del Mundial 2026 marcará el primer capítulo entre colombianos y portugueses en la máxima competencia de selecciones.

El choque también pondrá frente a frente a dos de las figuras más importantes del torneo: CR7, quien continúa ampliando su legado con Portugal, y James Rodríguez, referente de una Colombia que busca confirmar que puede competir por los primeros puestos del campeonato.

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