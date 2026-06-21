¿Messi o Ronaldo? Kylian Mbappé elige al mejor jugador del mundo y su respuesta es inédita (VIDEO)

Kylian Mbappé es uno de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales y en el debut de Francia en el torneo marcó un doblete para darle la victoria a Les Blues, pero en la misma jornada Erling Haaland logró dos goles y Lionel Messi convirtió un triplete, así que el delantero del Real Madrid fue cuestionado sobre quién es el mejor jugador del momento en la Copa del Mundo.

“¿El mejor de los cuatro jugadores? Lionel Messi está claro. Es el mejor del mundo con Cristiano, está claro; creo que lo demostró durante 15 años, que tiene una calidad increíble. Trato de mostrar mi calidad en los grandes escenarios y ayudar a mi equipo a ganar otra Copa del Mundo. Para el resto es debate, debate para los periodistas, debate para los aficionados y creo que es bueno debatir sobre los jugadores para ver quién es el mejor”, comentó Kylian Mbappé.

Aunque el delantero francés dejó en claro que “para mí no es una pregunta en mi cabeza, trato de ayudar a mi equipo y cómo poder llevar el trofeo a casa en julio”.

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El mejor del mundo es Messi según Mbappe 😅 pic.twitter.com/iqdhc0Rasl — Sebas Crackbol (@Crackbol10) June 21, 2026

Kylian Mbappé acecha el récord de Lionel Messi

El mismo día que Kylian Mbappé marcó doblete en el debut de Francia, Lionel Messi se despachó con un triplete para igualar a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales, un récord que puede superar el delantero francés.

Con el partido de la segunda jornada por disputarse, Kylian Mbappé tiene 14 tantos en su cuenta, mientras que Lionel Messi presume 16 anotaciones; aunque al ariete del Real Madrid aún le quedan varios años de carrera y el superar esta marca no será complicado.

Kylian Mbappé podría llegar al primer lugar de los máximos goleadores en esta edición si logra una diferencia de tres goles o más con Messi para estar en solitario en lo más alto de la clasificación. Además de que podrá aumentar su hegemonía en las próximas ediciones.

Les Bleus sont arrivés à Philadelphie ! 📍 pic.twitter.com/QmiL2u5kFF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 21, 2026

Kylian Mbappé se medirá ante otro goleador en la fase de grupos

En la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección de Francia se medirá ante el conjunto más débil del Grupo I, que es Irak, aunque en la última fecha tendrán que verse las caras con una de las favoritas.

El tercer encuentro de los franceses será de vida o muerte si Noruega también llega con una victoria. Kylian Mbappé y Erling Haaland también están compitiendo por el título de goleo de la Copa del Mundo.

En caso de que ambas escuadras lleguen con una victoria, podrían pelear el primer lugar del Grupo I en la cancha del Estadio Boston.

DCO