¿Cuándo y dónde inicia el Mundial del 2030?

Apenas acabó la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y ya se habla de la del 2030, pero no precisamente por o futbolístico, sino por todo el tema extracancha que ha arrastrado la FIFA, su presidente, Gianni Infantino y las Confederaciones que pertenecen al máximo ente.

La afición se hace la pregunta del millón, la cuál es: ¿cuándo y donde inicia el Mundial del 2030 y dónde se jugará?

Cómo ya es costumbre en la era de Infantino, los cambios son constantes, pues se pretende que se juegue en tres continentes, en seis país distintos. El arranque del Mundial del 2030 será el 8 de junio en Uruguay, Paraguay y Argentina para conmemorar el centenario en Sudamérica.

TE RECOMENDAMOS: FIFA Se le acaban los aliados a Gianni Infantino en la FIFA y aumenta la presión sobre su dirigencia

Después de una semana, el 13 y 14 de junio la ceremonia de apertura y partidos se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

La Gran Final del torneo se celebrará el 21 de julio y todo apunta a que sea en Marruecos después de que Gianni Infantino pidiera que la federación de futbol de aquel país lo ayudara para que se pudiera mantener al frente de la FIFA y se terminaran las críticas en su contra.

FIFA leadership holds constructive and positive meeting in Rabat, Morocco



The FIFA Secretary General and members of the FIFA Management Board in attendance reaffirmed their full support for FIFA President Gianni Infantino, as the only official elected by the 211 FIFA Member… pic.twitter.com/IlmSOq1se8 — FIFA Media (@fifamedia) August 5, 2026

FIFA e Infantino ofrecen disculpas por querer vender el Mundial

La FIFA anunció el miércoles que se había disculpado por los errores cometidos en torno al fallido plan de Gianni Infantino de vender participaciones a inversores en la Copa del Mundo, y añadió que los principales jerarcas presentes en una reunión convocada en Marruecos ante la crisis “reafirmaron su pleno apoyo” a su presidencia.

El organismo rector del futbol mundial intentó presentar un frente unido en medio de la turbulencia causada por los controvertidos planes de Infantino, que causaron exigencias para que dimitiera.

En un comunicado, la FIFA informó que el secretario general Mattias Grafström y miembros del consejo de administración presentes en Rabat habían dado su apoyo al presidente de la FIFA.

Al referirse a los planes de vender ganancias de su principal competición a través de una filial comercial llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), que gestionaría torneos, el comunicado indica que “se reconocieron los errores cometidos” y que el “proceso debería haberse manejado de manera diferente”.