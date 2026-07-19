Tan sólo hace unas horas concluyó el Mundial 2026, pero los amantes del futbol ya esperan con ansias la próxima edición, que será histórica por su formato y por la conmemoración del centenario de la primera Copa del Mundo.

Descubre cuándo podrás revivir la fiebre futbolera, qué países participarán y cuáles serían las sedes del Mundial 2030.

¿Dónde será el Mundial 2030?: Fecha, qué países participan y cuáles serían las sedes

El Mundial 2030 se jugará en seis países y tres continentes, un hecho inédito en la historia del torneo. Los anfitriones principales serán España, Portugal y Marruecos, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido cada uno como homenaje a los 100 años del primer Mundial, que se disputó en Montevideo en 1930.

El campeonato reunirá a 48 selecciones y mantendrá el formato de 104 partidos, estrenado en 2026. El calendario comenzará el 8 y 9 de junio de 2030 con los encuentros conmemorativos en Sudamérica.

La ceremonia oficial de apertura será el 13 y 14 de junio, y la final está prevista para el 21 de julio de 2030.

Estadio Santiago Bernabéu ı Foto: realmadrid.com

Sedes del Mundial 2030

En cuanto a las sedes del Mundial de 2030, España contará con estadios como el Santiago Bernabéu, el Spotify Camp Nou, San Mamés y La Cartuja, entre otros. Portugal tendrá el Estádio da Luz, el José Alvalade y el Dragão.

Por otra parte, Marruecos aportará seis recintos, incluido el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, proyectado para más de 115 mil espectadores. Mientras que, en Sudamérica, los partidos se jugarán en el Estadio Centenario de Montevideo, el Más Monumental de Buenos Aires y el Osvaldo Domínguez Dibb de Asunción.

La sede de la final aún no está confirmada, aunque los principales candidatos son el Bernabéu, el Camp Nou y el nuevo estadio de Casablanca. Sólo queda estar al pendiente de cualquier información o cambio que haga la FIFA.

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