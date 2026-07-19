Justin Bieber emociona cantando ‘Everything Hallelujah’ en el show de medio tiempo del Mundial 2026 | VIDEO

Este domingo Argentina y España se enfrentan en el último partido del Mundial, y después de los 90 minutos o más que dure este partido se sabrá cuál país se llevará la Copa este 2026.

Durante el primer medio tiempo ninguna de las dos selecciones ha logrado anotar algún gol, por lo que la segunda mitad del partido será la que marque definitivamente la diferencia en esta final.

Mientras que La Roja espera con ansias llevarse una Copa después de 16 años, los albicelestes están peleando para poder nombrarse bicampeones y acumular su cuarto trofeo mundialista.

Mientras la afición española es más ruidosa en una de las cabeceras, algunos sectores del estadio donde están los fans argentinos intentan contrarrestar a los europeos.



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Justin Bieber en el show de medio tiempo Mundial 2026

Este Mundial ha estado lleno de increíbles momentos, y por primera vez en la historia de este torneo deportivo se tuvo un espectáculo de medio tiempo, lo que podría marcar una nueva tradición dentro de este evento.

Durante el show de medio tiempo del Mundial, el canadiense Justin Bieber decidió dar un show distinto al de los demás artistas que se presentaron, pues este llenó de emoción el Estado Nueva York Nueva Jersey únicamente utilizando una guitarra y su voz.

Durante este espectáculo Justin Bieber interpretó la canción Everything Hallelujah, en la que agradece por momentos simples de la vida cotidiana llenos de amor; además, cambió las últimas estrofas de esta para reemplazarlas con la frase “Es la Copa del Mundo, hallelujah”.

Justin Bieber performs a special version of "EVERYTHING HALLELUJAH" at the FIFA #WorldCup Final Halftime Show



(via FOX) pic.twitter.com/Y6NXjVnRDX — Variety (@Variety) July 19, 2026

Esta canción de Justin Bieber forma parte de su álbum Swag II, y se volvió viral en redes sociales después de que este la interpretara en el festival Coachella de este 2026, en el que presentó de igual forma un espectáculo distinto que quedó grabado para siempre entre sus seguidores.

Los demás artistas que se presentaron durante el medio tiempo de la Copa Mundial fueron BTS, Burna Boy, Coldplay, Gustavo Dudamel, Justin Bieber, Madonna acompañada de los astros Ronaldo y Ronaldinho, PS22 Chorus, Shakira; y como sorpresa, The Muppets también llenaron de alegría y color la cancha.

Este medio tiempo además de ser el primero también busca recaudar 100 millones de dólares destinados al Fondo de Educación de FIFA Global Citizen, con la finalidad de dar apoyo a la expansión del acceso a “educación de calidad, y a oportunidades en el fútbol para niños de todo el mundo”.

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