Aficionados de España presenciaron el Himno Nacional de su país en la final del Mundial 2026

El Himno Nacional de España se interpretó durante los partidos de la Copa del Mundo y una de las dudas más relevantes es por qué no tiene letra como el de México o el de Estados Unidos.

La historia del Himno Nacional de España se remonta a 1761 y si bien no tiene letra si se intentó por muchos años adaptarle una.

¿Por qué el Himno Nacional de España no tiene letra?

El Himno Nacional de España no tiene letra porque su composición original fue sin letra, solo la música.

Manuel de Espinosa de los Monteros lo compuso en 1761 como marcha militar para la Infantería española. En la década de 1770, el rey Carlos III la declaró marcha de honor, y con el tiempo se convirtió en el Himno Nacional por costumbre popular. No fue creada originalmente con letra.

El rey de España Felipe VI y su esposa Letizia en la final de Mundial 2026 ı Foto: AP

A lo largo de la historia hubo varios intentos para ponerle letra, pero ninguno prosperó de forma permanente ni oficial-

En 1870, durante el Sexenio Democrático, se convocó un concurso para elegir un nuevo himno con letra más liberal, pero fracasó.

También durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) se usaron letras oficiales que exaltaban al régimen y a Franco. Estas letras fueron abandonadas tras la muerte del dictador y la Transición a la democracia.

En 1978, con la aprobación de la Constitución democrática, se optó por mantener la Marcha Real sin letra para evitar divisiones.

La principal razón actual por la que el Himno de España no tiene letra es por la diversidad política, cultural y territorial de España. Cualquier letra que se proponga corre el riesgo de no representar a todos los españoles que son castellanos, catalanes, vascos, gallegos y más y podría generar controversia.

Dejarla solo instrumental evita polémicas y simboliza unidad por encima de las diferencias.

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