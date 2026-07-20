ICE usará cámaras en las detenciones viales

En febrero, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que las cámaras corporales se implementarían en todo el país conforme hubiera recursos.

Tras los recientes tiroteos mortales en los que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el gobierno de Estados Unidos exigirá que las detenciones de vehículos sean grabadas con al menos una cámara corporal, informó Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la administración de Donald Trump.

Tom Homan aseguró que las cámaras ayudan a mostrar lo que enfrentan los agentes durante sus intervenciones y afirmó que, en muchos casos, sirven para exonerarlos. También señaló que los equipos ya fueron comprados y que actualmente se capacita a instructores para poner en marcha el programa en todo el país.

La decisión llega después de que agentes del ICE mataran a tiros a un conductor colombiano en Biddeford, Maine, el 13 de julio, y seis días antes a un ciudadano mexicano en Houston, Texas. Ninguno de los dos casos quedó registrado con cámaras corporales.

TE RECOMENDAMOS: Mundial eleva reconocimientos Se repartirán premios históricos a selecciones

Tras esos hechos, el llamado Zar de la frontera anunció la suspensión temporal de la mayoría de los controles de tránsito para revisar los procedimientos. Sin embargo, un día después, el magnate ordenó reanudarlos.

Los casos provocaron protestas en Maine, Houston y Boston, además de cuestionamientos por la ausencia de cámaras en los agentes del ICE.