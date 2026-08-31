Lionel Messi y sus títulos con Argentina: el recorrido que marcó una era

La relación de Lionel Messi con la Selección Argentina estuvo marcada durante años por grandes actuaciones, finales difíciles y una espera que finalmente terminó con una generación dorada de títulos. El capitán de la Albiceleste construyó su palmarés internacional desde las categorías juveniles hasta convertirse en campeón del mundo y bicampeón de América.

Su primer trofeo llegó en 2005, cuando todavía era una joven promesa y el último se produjo en 2024, ya consolidado como una de las máximas figuras de la historia del futbol. En total, Leo Messi conquistó seis campeonatos oficiales con los diferentes representativos argentinos.

Lionel Messi no Mundial sub-20 em 2005. 🇦🇷🤩pic.twitter.com/06m62f6y0V — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) April 14, 2026

Los primeros trofeos de Lionel Messi con Argentina

Como ya se había mencionado, en 2005 comenzó a escribir su historia ganadora con Argentina durante el Mundial Sub-20 celebrado en Países Bajos. Con apenas 18 años, tuvo una participación sobresaliente y fue determinante para que el equipo dirigido por Francisco Ferraro alcanzara el título.

Argentina venció a Nigeria en la final y Messi terminó el certamen con dos reconocimientos individuales: el Balón de Oro al mejor jugador y la Bota de Oro como máximo goleador. Aquella actuación confirmó que el futbolista formado en Barcelona tenía condiciones para convertirse en una de las grandes estrellas del deporte.

Tres años después llegó otra medalla dorada. Participó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y consiguió el oro tras superar nuevamente a Nigeria, esta vez por 1-0 en el encuentro decisivo. Aquel plantel contó con figuras como Juan Román Riquelme, Ángel Di María y Sergio Agüero. Aunque el torneo tiene una reglamentación diferente a la de la selección absoluta, este campeonato forma parte del palmarés oficial que Argentina reconoce en la trayectoria internacional de Messi.

La gloria de Lionel Messi con la selección mayor de Argentina

El gran desahogo con la selección mayor llegó en 2021. Después de varias derrotas en partidos decisivos, Messi pudo finalmente celebrar un título con la Albiceleste al conquistar la Copa América disputada en Brasil.

Argentina derrotó 1-0 al conjunto local en el Estadio Maracaná, con un gol de Ángel Di María; terminó con una extensa sequía de títulos. Aquella noche representó mucho más que un trofeo: significó la recompensa después de haber perdido las finales de la Copa América de 2007, 2015 y 2016, además del Mundial de 2014.

El ciclo ganador continuó en 2022 con la Finalissima. En Wembley, Argentina se enfrentó a Italia, campeona de Europa, y se impuso por 3-0.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 fue el punto culminante de la carrera internacional de Messi. Argentina superó una inesperada derrota ante Arabia Saudita en el debut y avanzó hasta la final, donde protagonizó un partido memorable frente a Francia.

El encuentro terminó 3-3 después del tiempo reglamentario y la prórroga. En los penaltis, la Albiceleste se impuso y consiguió su tercera estrella mundial.

La última conquista llegó en 2024, durante la Copa América celebrada en Estados Unidos. Argentina alcanzó nuevamente la final y se enfrentó a Colombia en un partido que necesitó tiempo extra para definirse.

El gol de Lautaro Martínez le dio el triunfo a la Albiceleste por 1-0. Messi, quien tuvo que dejar el campo antes del final debido a una lesión, celebró así su segundo título continental con la selección mayor.

De esta manera, el rosarino completó una colección de seis trofeos con Argentina: el Mundial Sub-20 de 2005, el oro olímpico de 2008, la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América de 2024.

EVG