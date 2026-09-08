¿De qué murió Jorge Bermúdez ‘El Hacha’, exfutbolista colombiano?

El exfutbolista colombiano Jorge ‘El Hacha’ Bermúdez perdió la vida el pasado lunes a los 78 años de edad, y la noticia fue confirmado por medio de una publicación de su hijo, Jorge Hernán “Patrón” Bermúdez.

“Querido viejo, ya nos dejaste y descansas en paz. Siempre serás parte de mí y de toda la hermosa familia que dejas. Gracias por ser mi motivo, mi orgullo y el motor que empujó mi vida.” Se lee en la publicación de Hernán Bermudez.

Esta noticia generó un gran impacto en el mundo del futbol colombiano, pues a la despedidoa del “Patrón” se unieron las publicaciones de los clubes en los que “El Hacha” formó parte durante su trayectoria deportiva.

El Deportes Quindío S.A. compartió una publicación con una fotografía de Jorge Enrique Bermúdez: “Hoy nos despedimos de nuestro eterno capitán, pero recordaremos por siempre a nuestro ídolo. Tu legado siempre vivirá en el club y en el corazón de toda nuestra hinchada. Descansa en paz, Eterno Capitán”.

Hoy nos despedimos de nuestro eterno capitán, pero recordaremos por siempre a nuestro ídolo.



Tu legado siempre vivirá en el club y en el corazón de toda nuestra hinchada.



Descansa en paz, Eterno Capitán. 🕊️ pic.twitter.com/4fjUWJXYaT — Deportes Quindío S.A (@QuindioOficial) September 7, 2026

La División Mayor del Fútbol Colombiano también envió sus condolencias a familiares, compañeros y amigos de “El Hacha”, quien disputó 608 partidos de 1967 a 1984 con el Quindío.

“La DIMAYOR, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Enrique Bermúdez Melo, histórico exfutbolista colombiano y referente del Deportes Quindío” se lee en la publicación.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 , en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Enrique Bermúdez Melo, histórico… pic.twitter.com/lZXdN53R0B — DIMAYOR (@Dimayor) September 7, 2026

¿De qué murió Jorge ‘El Hacha’ Bermúdez?

Se presume que el desceso del exfutbolista colombiano se debe a complicaciones de salud derivadas de una caida, pues este permaneció hospitalizado varias semanas luego de golpearse la cabeza.

De acuerdo con medios colombianos, el golpe en la cabeza le provocó un derrame craneal, por lo que lo trasladaron apenas el pasado 2 de septembre a un centro médico, en donde inebitablemente su estado de salud comenzó a empeorar con el paso de los días.

Jorge Enrique Bermúnez, conocido en el mundo del futbol como “El Hacha”, fue un defensa colombiano que ganó reconocimiento luego de ser el capitán del Deportes Quindío, siendo también el jugador con mayor presencia en la institución deportiva.

✍️Nota de duelo.



Lamentamos el fallecimiento de Jorge "Hacha" Bermúdez, quien formó parte de nuestro club. Q.E.P.D. pic.twitter.com/dbPZCA6Ko1 — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) September 7, 2026

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