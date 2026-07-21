¿De dónde es David Ospina? El portero que llega a Atlante, su esposa e hijos

El portero colombiano David Ospina se suma a las filas del Atlante para la Apertura 2026, una noticia que se dio a conocer este lunes 20 de julio, un fichaje que ha causado revuelo al formar parte del regreso de los azulgranas a primera división.

“Con su incorporación, el Club suma a un guardameta de amplia experiencia internacional que fortalecerá la competencia interna y aportará su liderazgo al plantel”, destacaron los Potros de Hierro en el comunicado en el que compartieron la llegada del guardameta.

¿De dónde es David Ospina?

David Ospina Ramírez nació el 31 de agosto en 1988 en Itagüí, Antioquia. El futbolista colombiano comenzó su trayectoria en el Atlético Nacional. En 2005 le fue ofrecido un contrato profesional por 3 años.

Con solo 17 años fue campeón con el equipo en el Apertura 2005. En el 2007, Ospina con 19 años fue una de las figuras del Nacional que fue bicampeón del futbol colombiano (Apertura 2007 y Finalización 2007). Para el año 2008 ya suscitaba el interés de clubes europeos por su gran desempeño, y finalmente se daría su traspaso al fútbol europeo fichando por el Niza de Francia.

Antes de realizar su debut con la Selección Colombia en su categoría de mayores Ospina ya contaba con una extensa participación en las categorías menores. Hizo parte de la nómina con la selección de futbol de Colombia Sub-20 en la Copa Mundial de Futbol Juvenil de 2005.

Esposa e hijos de David Ospina

El arquero colombiano David Ospina tiene dos hijos, Dulce María y Maximiliano, fruto de su matrimonio con la empresaria y modelo Jesica Sterling, con quien mantiene una relación sólida hasta ahora.

Ambos niños han crecido junto a él durante su paso por Europa, Arabia Saudita y su regreso a Colombia, siendo Máximiliano reconocido por acompañar a su padre en entrenamientos y mostrar gran afinidad por seguir sus pasos como guardameta

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