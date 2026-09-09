Si David Alaba no llega, el América ya tiene al reemplazo ideal de Sebastián Cáceres y es un crack argentino

Se reveló que el Club América quiere reforzar su defensa y el nombre más sonado es el del austriaco y exestrella del Real Madrid David Alaba, pero no es el único, pues las Águilas tienen como alternativa al argentino Santiago Ramos Mingo, del Bahía de Brasil.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el América está negociando el fichaje de Santiago Ramos, quien podría ser la opción de los azulcremas para reemplazar a Sebastián Cáceres, quien dejó al equipo después de cinco años y se marchó con rumbo al Celta de Vigo de LaLiga de España.

🚨El América 🇲🇽 busca cerrar el fichaje de Santiago Ramos Mingo.

*️⃣Ya hay negociaciones y oferta al Bahía para comprar el pase del defensor argentino. https://t.co/ZtmY54Jtcy pic.twitter.com/8RlgXBtvvU — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 9, 2026

Al parecer lo de Alaba no es un interés del todo completo, pues Merlo indica que el América ya presentó una oferta formal para tener a Santiago Ramos Mingo en Coapa.

Los azulcremas tienen que apresurarse a cerrar el fichaje de Ramos Mingo, defensor de 24 años de edad. El tiempo es crucial, pues el periodo de contrataciones en la Liga MX cierra del 11 de septiembre a las 11:59, fecha límite para que la directiva de las Águilas cierre las negociaciones con el Bahía.

Conoce a Santiago Ramos Mingo

Santiago Ramos Mingo es un jugador surgido en las divisiones inferiores del Club Deportivo Atalaya, pero llamó la atención cuando se incorporó a la cantera de Boca Juniors en 2015.

En el conjunto xeneize completó su formación y llegó a disputar partidos amistosos de pretemporada con el primer equipo a mediados de 2019. Sin embargo, en 2020 no renovó su vínculo con el club argentino para poder firmar con el Barcelona, decisión polémica que generó inconformidad con la directiva de Boca.

En España formó parte del Barcelona B entre 2020 y 2022, llegando a ser convocado por Ronald Koeman en algunos encuentros oficiales del primer equipo blaugrana pero sin debutar en LaLiga. Tras concluir su etapa en España, firmó con el Oud-Heverlee Leuven de Bélgica.

En enero de 2023 regresó a su país para unirse a Defensa y Justicia en préstamo. Sus buenas actuaciones lo hicieron firmar de manera definitiva y manteniendo su nivel fue traspasado al Esporte Clube Bahía del Brasileirão.

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