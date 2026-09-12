Se suspende el Toluca vs Atlas por tormenta eléctrica; ¿a qué hora se reanuda el juego?

Una tormenta eléctrica obligó a la suspensión del Toluca vs Atlas en el segundo tiempo.

El partido de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX entre Toluca y Atlas fue suspendido al minuto 68 por tormenta eléctrica en los alrededores del Estadio Nemesio Díez.

El árbitro Mario Terrazas suspendió el encuentro entre los Diablos Rojos y La Academia al minuto 68, con un triunfo de 5-1 parcial en favor del equipo escarlata, que llegó a este duelo tras coronarse en la Leagues Cup.

Se suspende el encuentro entre Toluca y Atlas por tormenta eléctrica. #DiablosTwitteros pic.twitter.com/SN4fb30GT0 — Cristóbal Coyote (@ICriscoyme) September 13, 2026

¿A qué hora se reanuda el Toluca vs Atlas?

De momento se desconoce a qué hora se reanudará el juego de la Jornada 8 de la Liga MX entre Toluca y Atlas en el Estadio Nemesio Díez.

Hasta que existan las condiciones adecuadas para que el balón ruede es que podrá reanudarse el cotejo.

El reporte preliminar indicó que a las 19:05 horas del Centro de México se reanudará el Toluca vs Atlas, a partir del minuto 68, de acuerdo con información de TUDN.

EVG