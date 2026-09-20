El millonario sueldo que recibirá Javier Aguirre en el Valencia en su nueva experiencia en Europa

Javier Aguirre está cerca de convertirse en el nuevo entrenador del Valencia e iniciar una nueva aventura en el futbol de España. El entrenador mexicano vuelve al viejo continente después de su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

El Valencia llamó al Vasco Aguirre por el mal momento que atraviesan en la campaña y la llegada del entrenador mexicano significaría para él una reducción de sueldo respecto a lo que ganaba con el Tricolor durante su tercer ciclo al frente del conjunto nacional.

Javier Aguirre podría tener un nuevo reto tras dirigir a México en la Copa del Mundo 2026. ı Foto: Reuters

Este sería el sueldo de Javier Aguirre con el Valencia

El Valencia aún no anuncia formalmente a Javier Aguirre como su técnico, pero es cuestión de horas para que el conjunto español le de la bienvenida al Vasco y el sueldo del entrenador comenzó a circular en medios locales.

Varios reportes indican que Javier Aguirre recibiría la mitad del sueldo que percibía Carlos Corberán con la escuadra del Valencia, que eran alrededor de 3 millones de euros por temporada, así que el Vasco Aguirre tendrá un sueldo que rondará los 1.5 millones de euros anuales.

Con información del medio español El Desmarque, el Valencia está intentando ajustar los sueldos dentro del equipo, para que en el mercado de fichajes de invierno tengan al dinero necesario para realizar algunos fichajes de cara al segundo semestre de la campaña.

Javier Aguirre dejó un importante legado tras dirigir por tercera vez a la Selección Mexicana. ı Foto: AP

Javier Aguirre firmó un contrato por un año con el Valencia

Javier Aguirre tendrá trabajo con el Valencia hasta el final de la actual temporada, pero el técnico mexicano logró incluir en su contrato la opción de un año más al frente del equipo si es que el club logra su clasificación a la Europa League.

Si eso ocurre, el Vasco tendrá la oportunidad de dirigir un año más al Valencia y mantenerse en el futbol de Europa una campaña más, así que en cuanto llegue a España deberá de poner a punto al club que está en el fondo de la tabla.

De momento, después de siete jornadas, el Valencia está en el decimonoveno puesto en LaLiga de España con cuatro puntos y su siguiente encuentro será ante el Racing Club de Santander después del parón por fecha FIFA.

DCO