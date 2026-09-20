SSC investiga denuncia de Catherine Mayran por abuso durante entrenamiento

La atleta mexicana Catherine Mayran compartió un trágico momento de su carrera deportiva en redes sociales, pues denunció que fue víctima de abuso el pasado 17 de septiembre mientras se encontraba entrenando.

Catherine Mayran compartió por medio de sus redes sociales un mensaje que nadie esperaba, pues la atleta mexicana señaló que fue víctima de abuso físico mientras entrenaba en la Ciudad de México.

De acuerdo con la deportista, un hombre de entre 30 y 45 años de edad se acercó y forcejeó con ella , por lo que sufrió lesiones visibles; además, precisó que el suceso se registró al rededor de las 06:40 horas en el Bosque del Ocotal.

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“Afortunadamente, logré liberarme rápidamente y ponerme a salvo, aunque sufrí algunas lesiones en la piel. Desconozco cuáles eran sus intenciones, pero lo ocurrido fue una situación de violencia que puso en riesgo mi integridad” compartió la medallista mexicana.

La pentatleta de 25 años de edad dijo que comparte su experiencia para que quienes transitan por la zona tengan precaución, y lamentó que “la violencia también nos alcance en lugares que deberían ser seguros”.

SSC investiga denuncia de Catherine Mayran

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó este domingo 20 de septiembre que ya se encuentran trabajando en la denuncia emitida por medio de redes sociales por Catherine Mayran Oliver.

Precisaron que el personal de la Unidad Especializada de Género de esta Secretaría ya se encuentra dándole seguimiento a la denuncia, con la finalidad de identificar al responsable de la agresión cometida contra la pentatleta mexicana.

Debido a que el suceso es reciente, hasta el momento no se ha emitido alguna actualización sobre el posible responsable de la agresión física cometida en contra de la deportista mexicana.

SSC investiga denuncia de Catherine Mayran ı Foto: Captura de pantalla

SSC cuenta con botón para casos de violencia familiar o de género

La SSC de la CDMX compartió en redes sociales el nuevo botón para casos de violencia familiar o de género que se encuentra disponible en la aplicación móvil Mi Policía, y precisaron que con este se puede tener contacto directo con la Policía de Género de la capital.

La aplicación móvil Mi Policía tuvo una actualización reciente, por lo que ahora se podrá utilizar el botón para tener contacto directo con la Policía Especializada de Género y denunciar violencia familiar o de género.

Con esto se puede tener orientació y apoyo especializado, y únicamente basta buscar el botón con listón morado para ponerse en contacto con elementos de la la Policía Especializada de Género.

Las situaciones o delitos en las que se debe contactar a la la Policía Especializada de Género; de acuerdo con la aplicación, son las siguientes:

Se comete en contra de las mujeres, adolescentes, niñas, niños, o personas LGBT.

Son violencias sexuales como acoso, abuso, violación o trata de personas, violencia familiar, violencia contra la intimidad sexual, violencia con ácidos, violencia feminicida o transfeminicida.

Pueden existir una relación de noviazgo, de pareja, sexoafectiva o de parentesco.

Pueden existir antecedentes de violencia física, psicoemocional, sexual, patrimonial, económica, vicaria, etc.

Ahora la app #MiPolicía tiene un botón de atención para casos de violencia familiar o de género, con el cual podrás tener contacto directo con la Policía de #Género de la #SSC y recibir orientación, apoyo y acompañamiento. 👮🏻‍♀️👮🏻💜🧡



Descárgala, es gratuita y está disponible para… pic.twitter.com/27In5grudA — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 20, 2026

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