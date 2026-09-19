Catherine Mayran, atleta mexicana, denuncia abuso durante uno de sus entrenamientos (FOTOS)

Catherine Mayran es una atleta mexicana que hace algunas semanas tuvo participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero que esta semana vivió una escena que muchas mujeres sufren en México. La pentatleta publicó en sus redes sociales que fue víctima de abuso durante uno de sus entrenamientos en la Ciudad de México.

“El jueves 17 de septiembre, aproximadamente a las 6:40 a. m., mientras realizaba mi entrenamiento de carrera en el Bosque del Ocotal, en la Ciudad de México, un hombre de aproximadamente 35 a 40 años me interceptó y forcejeó conmigo”, escribió Catherine Mayran

Catherine Mayran intenta alertar a las personas que visitan el Bosque el Ocotal

La deportista mexicana escribió que afortunadamente logró “liberarme rápidamente y ponerme a salvo, aunque sufrí algunas lesiones en la piel. Desconozco cuáles eran sus intenciones, pero lo ocurrido fue una situación de violencia que puso en riesgo mi integridad”.

Catherine Mayran no solo realizó esta publicación para denunciar lo ocurrido, sino que también para alertar a todos los ciudadanos que transitan por estos rumbos. El lugar se encuentra en el famoso Parque Nacional Desierto de los Leones.

“Comparto mi experiencia para alertar a quienes entrenan o transitan por esta zona y para recordar que ninguna persona debería sentir miedo al practicar deporte, caminar o disfrutar de un espacio natural. Estemos atentos, cuidémonos entre nosotros y denunciemos cualquier conducta sospechosa”, escribió la atleta mexicana.

Catherine Mayran sufrió lesiones en la piel

Catherine Mayran compartió algunas imágenes y un video de lo que sufrió tras el forcejeó que vivió con una persona durante su entrenamiento y se puede ver que, afortunadamente, no fueron lesiones graves, pero que si dejaron marcas en su cuerpo.

La pentatleta expresó que “es profundamente doloroso que la violencia también nos alcance en lugares que deberían ser seguros. La responsabilidad nunca será de quien sale a entrenar, sino de quien decide agredir. Te amo mi México, pero me dueles”.

DCO