Atlas y Pumas empatan en el Jalisco y reparten unidades; San Luis vence a Necaxa en el Alfonso Lastras

El Atlas recibió en casa a los Pumas para enfrentarse en la Jornada 9 del Apertura 2026, compromiso que terminó 1-1 en la cancha del Estadio Jalisco y ambas instituciones se llevan un punto que sabe a poco al pasar el Ecuador del torneo local.

El primer tiempo estuvo lleno de emociones en las dos porterías defendidas por Camilo Vargas y Keylor Navas. El primer gol del compromiso no tardó en llegar al minuto 23 de juego por parte del equipo visitante.

Los universitarios tuvieron una oportunidad a balón parado y fue Pedro Vite el encargado de mandar la número cinco al corazón del área, donde Ángel Azuaje realizó un remate de escorpión para vencer el marco de Camilo Vargas.

Lamentablemente para la escuadra de los Zorros, al 35′ de tiempo corrido Duk se tiró al césped tras un choque en el área de los Pumas. El delantero caboverdiano salió en el carrito de las desgracias directo al hospital y en su lugar entró Kevin Zenón.

Minutos más tarde Manuel Capasso pidió su cambio por lesión, modificando todo el esquema de Hernán Crespo en el compromiso. Aún así el conjunto local logró empatar el marcador en el tiempo de compensación de la primera mitad. Luis Esteves aprovechó un rebote dentro del área para rematar de volea y conseguir el primer gol de los Zorros en el juego.

El segundo tiempo tuvo diferentes jugadas de peligro, pero los dos equipos salieron a defender su marco antes de ir por la victoria. Lo único que ocurrió fue la falta de Adalberto Carrasquilla por la que se ganó una tarjeta roja y dejó a los Pumas con 10 el resto del compromiso.

Así nos vamos al descanso con el empate. 🔥



Luis Esteves la mandó a guardar para poner al @AtlasFC en el marcador. 🦊#LaLigaDeLaAfición | #AP26 | #J9 | #ATSUNAM pic.twitter.com/EokJv8WtOZ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 20, 2026

San Luis derrota al Necaxa en casa

El Atlético de San Luis ha mantenido un ritmo poco constante en el torneo local, pero aún pueden pelear por un lugar en la Liguilla del futbol mexicano.

El conjunto potosino derrotó 3-1 al Necaxa en la cancha del Estadio Alfonso Lastras para llegar a 9 unidades en el certamen tras dos victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Felipe Mora, Christopher Andrade en propia puerta y Eduardo Águila fueron los anotadores por parte del San Luis para conseguir la victoria de su equipo, por su parte Julián Carranza abrió el marcador, pero los Rayos no pudieron mantener la ventaja.

DCO