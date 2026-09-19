De la Liga MX a la Selección Argentina; este jugador se suma de último minuto a la convocatoria

El entrenador Lionel Scaloni convocó a elementos para la Selección Argentina y destacó el llamado de Santiago Simón, defensor que juega en la Liga MX y quien estará en la Fecha FIFA con el cuadro albiceleste.

Santiago Simón, de 24 años de edad, juega en los Diablos Rojos del Toluca y vivirá su segunda experiencia como convocado argentino. El exRiver Plate fue llamado justamente por Scaloni en 2021, pero regresa con mayor experiencia.

“Se suman a la nómina de convocados del exterior los jugadores Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez”, adelantó en su cuenta de X la Selección Argentina. Aunque ya se había lanza la lista de convocados para los siguientes cotejos, se añadieron a estos tres nombres.

Santiago Simón llegó a los Diablos Rojos del Toluca en 2025 y sus últimas actuaciones como lateral derecho en el equipo mexicano le valieron su llamado por Sacolini. Además que en este momento el carril derecho flaquea con el bajo nivel de Nahuel Molina. Gonzalo Montiel es la otra opción.

Santiago Simón nació en Buenos Aires, Argentina, el 13 de junio de 2002. El defensor tiene 24 años, mide 1.82 metros y pesa 74 kilogramos. Debutó en la Liga MX con el Toluca ante el Atlético de San Luis el 29 de Agosto de 2025.

Defensa del Toluca estará en el homenaje a Lionel Messi

Santiago Simón estará en el que están llamando el “último tango” de Lionel Messi con Argentina. La Pulga, quien anunció su retiro internacional el pasado 31 de agosto, fue convocado para el partido amistoso contra Benín el 6 de octubre en Buenos Aires. No estará en toda la Fecha FIFA completa, que es del 30 de septiembre al 6 de octubre.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) aclaró en un comunicado que Messi sólo disputará el duelo ante el combinado africano en el estadio Monumental de Buenos Aires. Previamente, Argentina se medirá contra Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba y contra Burkina Faso el 3 de octubre también en el Monumental.

“Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, a nuestro emblema de la selección, a nuestro capitán, para que tenga la despedida que realmente se merece acá en Argentina”, dijo el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en un mensaje publicado en las redes sociales de la entidad. Tapia confirmó que Messi aceptó la invitación al “último tango del mejor del mundo”.

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