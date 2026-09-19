Futbolista es arrollado por un jardinero en el calentamiento y la escena pudo quedar en tragedia (VIDEO)

Momentos de terror fueron los que vivió un futbolista en Tailandia cuando se encontraba calentando previo a su partido. Se trata de Andros Townsend, quien estaba realizando su trabajo precompetitivo para el partido entre el PT Prachuap y Pattani cuando uno de los jardineros apareció con un rodillo dentro del campo de juego.

En el video se puede ver como la persona que va arriba del pequeño vehículo se mete al terreno de juego para aplanar un poco el pasto previo al encuentro; sin embargo, Andros Townsend intenta recuperar una pelota y se mete en el camino del rodillo, el jardinero ya no alcanzó a dar el volantazo y atropelló al jugador.

Fútbol. Profesión de riesgo en Tailandia.pic.twitter.com/E2n8S891Bl — GRADA B pro (@GradaBpro) September 19, 2026

El accidente en el calentamiento no pasó a mayores

A pesar de recibir un duro golpe en las piernas y tener encima el rodillo de los jardineros, Andros Townsend no sufrió ninguna lesión y tiempo después logró ingresar al campo de juego para disputar el compromiso.

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El equipo del futbolista que se vio envuelto en este terrible accidente terminó ganando 3-0 para llevarse la victoria y los tres puntos, pero lo ocurrido en el calentamiento quedará como uno de los momentos más insólitos del futbol mundial, pues es poco visto que los jardineros trabajen cuando está el calentamiento.

El video no tardó en viralizarse en las redes sociales y con comentarios sobre la afición sobre lo peligroso que es que realicen este tipo de trabajos cuando los futbolistas están en el campo de juego.

DCO