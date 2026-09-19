Fabiola Villegas, lista para el Abierto de Alemania tras su oro en Suiza

La taekwondoín mexicana Fabiola Villegas se reportó lista para competir este domingo en el German Open G1 en Hamburgo, uno de los torneos abiertos de combate más prestigiosos y tradicionales de Europa. La atleta superó sin contratiempos la báscula para la división olímpica de -57 kilogramos, en la que buscará sumar puntos clave para el ranking mundial y olímpico.

Tras conquistar la medalla de oro en el Abierto de Suiza con una actuación perfecta de cuatro combates ganados, Villegas encara la segunda parada de su gira europea. En el Sporthalle Hamburg cuenta nuevamente con el respaldo técnico del medallista mundial Bryan Salazar como entrenador. El tour internacional continuará posteriormente en Polonia y Albania.

Fabiola Villegas tras ganar la medalla de oro en Suiza. ı Foto: Cortesía

El calendario internacional para los taekwondoín mexicanos

El certamen alemán, avalado por la Federación Europea de Taekwondo (ETU) y organizado por la Deutsche Taekwondo Union (DTU), reúne a más de 1,200 atletas de múltiples países, lo que representa un fogueo internacional de alto nivel fuera del continente americano.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano América rescata el empate ante las Chivas en el Clásico Nacional con doblete de Miguel Borja

Medalla de Oro: Abierto de Suiza (4 al 7 de septiembre)

Abierto de Alemania: 18 al 21 de septiembre

Abierto de Polonia: 25 al 28 de septiembre

Abierto de Albania: 1 al 5 de octubre

Los combates de la categoría Senior se disputarán este domingo. Al ser un evento categoría G1 en territorio europeo, el torneo posee un alto valor estratégico debido a las unidades oficiales que otorga para el ranking de la World Taekwondo.

Para esta gira, financiada con una inversión personal con el objetivo de ascender en el ranking mundial y olímpico, la medallista centroamericana y panamericana cuenta con el aval federativo, el respaldo de la Asociación de Taekwondo de la Ciudad de México y el cobijo de su equipo, Salazar Villegas.