Guadalajara Open 2026: Cristina Bucsa y Nicole Melichar-Martínez se coronan en dobles

La española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martínez se proclamaron campeonas del torneo de dobles del Guadalajara Open 2026 luego de imponerse 6-2, 5-7 y 10-5 a la dupla conformada por la japonesa Momoko Kobori y la tailandesa Peangtarn Plipuech.

Las cosas parecían encaminadas para un triunfo sin contratiempos de la dupla de la española y la estadounidense, pero las asiáticas opusieron resistencia y salieron avantes en el segundo set para forzar uno más.

Sin embargo, Cristina Bucsa y Nicole Melichar-Martínez impusieron su ley en la tercera y última manga para evitar otra sorpresa y asegurar su título de dobles en el Guadalajara Open 2026.

Cristina Bucsa y Nicole Melichar definen el duelo a su favor

Lejos de verse afectadas por el dominio de sus rivales, las asiáticas reaccionaron en el segundo set y desde el inicio impusieron condiciones con dos rompimientos que les dieron ventaja 4-1, pero no la supieron aprovechar y permitieron la reacción de las favoritas.

Melichar-Martínez y Bucsa lograron dos rompimientos y llevaron el juego al 5-5. En el primero aprovecharon que la tailandesa no sirvió de la mejor forma, pues le rompieron el saque tras el 40-0, y en el segundo Plipuech cometió una doble falta que permitió el empate. Pero en el siguiente game y cuando las favoritas parecían tener contra las cuerdas a sus rivales, la tailandesa logró uno de los mejores puntos de la tarde, de los más ovacionados, para lograr el break que les dio la ventaja y sentenciaron con su servicio.

Todo se definiría en el súper tie-break, que comenzó parejo y ninguna perdió su servicio. La ventaja era 4-3 para las asiáticas, pero las máximas favoritas tuvieron uno de sus mejores momentos del partido y lograron una racha de seis puntos seguidos, con dos minibreaks incluidos, para ponerse 9-4 y tener cinco puntos para coronarse. Sus rivales solo resistieron uno, pero en el segundo, con doble falta a servicio de Kobori, se acabó el partido.

EVG