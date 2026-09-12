Toluca golea al Atlas de visita con suspensión de tormenta eléctrica incluida; resumen y goles

El Toluca recibió al Atlas en el Nemesio Diez para la Jornada 8 del Apertura 2026 y los Diablos Rojos golearon a los Zorros 5-2 para sumar su quinta victoria del torneo local con lo que se colocan en los primeros lugares de la tabla general y pelean por el liderato del certamen.

A los 17 minutos, Helinho entró al área rival y recibió una falta por la que el árbitro central marcó la pena máxima para los locales y Alexis Vega fue el encargado de cambiar el penalti por gol para iniciar la goleada de los choriceros.

¡Qué frialdad la de Alexis Vega para vencer desde el manchón a un monstruo como Camilo Vargas! 😤



Aquí les dejo el primero del @TolucaFC esta tarde. 👹🔥#LaLigaDeLaAfición✨| #J8 | #AP26 | #TOLATS pic.twitter.com/DZet2ySqwX — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 12, 2026

¡Federico 'Maraviñas' ha caído con el pie derecho en el @TolucaFC! 👹🇺🇾



Aquí les dejo el tercero de los Diablos Rojos.



El 'Infierno' está desatado en La Bombonera. 🏟️🔥pic.twitter.com/DbzhRGLKWE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 12, 2026

Para el segundo gol del encuentro, el Toluca recuperó la pelota en campo rival para atacar la portería de los Zorros. Nicolás Castro recibió un balón a profundidad dentro del área y mando un centro raso al punto penal donde apareció Jesús Angulo para mandar la de gajos al fondo de la red.

El equipo de Antonio Mohamed demostró su poderío en el campo de juego y en media hora ya iban 3-0 a favor después de que Federico Viñas marcó el tercer tanto del compromiso para los choriceros. El delantero uruguayo encontró un espacio en la frontal del área y disparó a la portería de Camilo Vargas para vencer al guardameta colombiano antes de llegar al minuto 30.

El Toluca se fue al descanso con le ventaja pero lo que no esperaban ambas instituciones era que para la segunda mitad una tormenta eléctrica se hiciera presente, lo cual suspendió el compromiso por un tiempo y la afición espero poco más de media hora para que terminara el compromiso en el Estado de México.

¡Gol es gol y valen igual! 🤷‍♂️👹



Aquí el centro de Gallardo que se tradujo en el quinto tanto del @TolucaFC esta tarde.#LaLigaDeLaAfición✨| #J8 | #AP26 | #TOLATS pic.twitter.com/dEqG1jyVHa — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 13, 2026

Florián Monzón fue el encargado de descontar en el marcador para el Atlas, fue al minuto 51 cuando el jugador rojinegro remató de cabeza dentro del área para vencer a Ronaldo Beltrán, quien realizó su debut con el Toluca en primera división.

Aun así el Toluca logró marcar dos goles más para ampliar su ventaja, primero Paulinho volvió con los Diablos Rojos para seguir marcando goles con los choriceros y tiempo después Jorge Rodríguez metió la pelota en su propia portería para el quinto tanto de los locales. Duk consiguió el segundo y último tanto del Atlas en el partido.

El Toluca tendrá su siguiente encuentro el 15 de septiembre ante el Puebla, compromiso que fue reprogramado por la participación de los Diablos Rojos en la Leagues Cup.

DCO