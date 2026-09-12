Cruz Azul vs América: Estas son las alineaciones OFICIALES para el Clásico Joven

Cruz Azul y América ya están en el Estadio Azteca y listos para saltar al campo en lo que será una edición más del Clásico Joven y los equipos mandaron a sus mejores hombres para buscar la victoria ante uno de sus acérrimos rivales.

Guillermo Almada y Joel Huiqui se enfrentan por primera vez con sus nuevos equipos en uno de los partidos más importantes de la temporada para los dos clubes, lo que será un choque intenso en la cancha del Estadio Azteca.

Alineaciones oficiales para el Clásico Joven entre América y Cruz Azul

Guillermo Almada vuelve a confiar en su tridente al ataque, Brian Rodríguez, Isaías Violante y Henry Martín, para salir en busca de la victoria ante el Cruz Azul, mientras que La Máquina va con Nico Ibáñez, José Paradela y Charly Rodríguez.

CRUZ AZUL: Kevin Mier, Jeremy Márquez, Willer Ditta, Amaury García, Chiquete Orozco, Omar Campos, Agustín Palavecino, Erik Lira, Charly Rodríguez, Nicolás Ibáñez y José Paredela.

AMÉRICA: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Dagoberto Espinoza, Alan Cervantes, Erick Sánchez, Raphael Veiga, Isaías Violante, Brian Rodríguez y Henry Martín.

América tiene solo dos victorias en 10 partidos ante los cementeros, así que los azulcremas tienen una tarea pendiente, que es vencer a uno de los grandes de la Liga MX este fin de semana en la cancha del Estadio Azteca.

DCO