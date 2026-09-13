¡BRUTAL! Isaac del Toro conquista el GP de Montreal previo a su participación en el Mundial de Ciclismo

Isaac del Toro suma una victoria más a su vitrina personal. El ciclista mexicano conquistó el GP de Montreal a solo días de iniciar su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 y antes de llegar a la meta el Torito demostró por qué está catalogado como uno de los mejores del mundo.

Después de quedar en la posición 55 del Gran Premio de Quebec, Isaac del Toro logró mejorar arriba de la bicicleta para conseguir una importante victoria en Montreal, donde fue su última prueba antes de portar la casaca de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

Un duelo que veremos mil veces.

Y esta vez: el 𝐓𝐨𝐫𝐢𝐭𝐨 le gana la partida a Seixas.



🐂 Isaac del Toro se lleva el primer cara a cara en Montreal antes del Mundial tras un bravo enfrentamiento contra Paul Seixas#GPCQM #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/FixuGIOu4X — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 13, 2026

El oriundo de Ensenada, Baja California, demostró en la recta final de la competencia el poder que tiene para remontar posiciones. A solo algunos metros para llegar a la meta, el mexicano remontó la posición ante Paul Seixas para quedarse con la victoria en Montreal.

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El ciclista francés volteó a ver a Isaac del Toro y cuando volvió a ver al frente, cuando menos lo esperaba, el mexicano atacó por el lado derecho de su rival para aumentar el ritmo arriba de la bicicleta y con ello quedarse con la victoria.

En cuanto cruzó la meta, Isaac del Toro realizó su famosa celebración arriba de su bicicleta, levantándose y haciendo un olé con los brazos, un festejo que ha tomado fuerza entre los aficionados a este deporte por lo que el mexicano ya es dentro del ciclismo mundial, una figura e ídolo para muchos jóvenes.

¡Isaac del Toro, QUÉ BARBARIDAD! 😮‍💨🔥🇲🇽



Montreal ya es tuyo. 🏆🚴🏻‍♂️

¡Victoria 33 y directo al Mundial! 👀🔥 pic.twitter.com/Kjs0mHBKmQ — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) September 13, 2026

Isaac del Toro cerró el Gran Premio de Montreal 2026 con un tiempo de 5 horas 13 minutos y 16 segundos. Los participantes por parte del UAE Team Emirates XRG completaron un recorrido de 214.6 kilómetros y fueron 16 vueltas a un circuito de 13 kilómetros.

La conquista en Montreal fue la victoria número 33 del Torito como ciclista profesional, la número 11 de este año y levantó su título 21 en su carrera. El equipo de Isaac del Toro ha ganado las últimas cuatro ediciones en Montreal, Tadej Pogacar en 2022 y 2024, Adam Yates en 2023 y Brandon McNulty en 2025.

DCO