Brandon Moreno gana en Noche UFC, rompe racha sin triunfos y se autonombra el mejor del mundo (VIDEO)

El mexicano Brandon Moreno cortó una racha de dos derrotas seguidas al vencer al estadounidense Joseph Morales en Noche UFC, evento celebrado en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona. Se autonombró el mejor peso mosca del mundo tras su victoria.

The Assassin Baby se llevó el triunfo este sábado por decisión dividida, luego de que dos de los jueces lo vieron ganar (30-27), aunque el otro de ellos tuvo una opinión diferente al darle la victoria al de California (29-28).

¡Así se siente para Brandon Moreno volver a la senda del triunfo! 🤩 🙌



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Brandon Moreno lanza desafiante mensaje

Envalentonado tras conseguir su primer triunfo en un año y medio, Brandon Moreno aseguró que es el mejor peso mosca del orbe, sin importar lo que opine la afición.

“Yo soy el mejor peso mosca del mundo. Van a decir que estoy loco, pero me vale, yo lo creo y ese es mi trabajo”, declaró el mexicano después de su victoria en Noche UFC.

Brandon Moreno no salía con los brazos en alto desde el 29 de marzo de 2025, cuando se impuso por decisión unánime al australiano Steve Erceg en la Arena CDMX.

GRANDE ‼️

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¿Cuál es el récord de Brandon Moreno?

El mexicano Brandon Moreno quedó con marca de 24 victorias y 10 derrotas después de su triunfo sobre Joseph Morales en Noche UFC.

La de este fin de semana es la octava pelea que The Assassin Baby gana por decisión en su carrera como peleador de artes marciales mixtas, la cual comenzó en abril de 2011 en su natal Tijuana.

Brandon Moreno había sido derrotado por el japonés Tatsuro Taira y el inglés Lone’er Kavanagh en eventos realizados en Las Vegas y la Ciudad de México, de manera respectiva.

EVG