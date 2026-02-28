Lone’er Kavanagh vence a Brandon Moreno en UFC México 2026 en la pelea estelar

El inglés Lone’er Kavanagh dio la campanada en la Ciudad de México al vencer por decisión al local Brandon Moreno, en el evento estelar de UFC México 2026.

Los dos primeros asaltos fueron para el inglés, quien estuvo fino en el contragolpe y castigo al mexicano, en especial en el segundo triunfo, donde lastimó notablemente el rostro del local.

Para el tercer episodio, y sabedor que estaba abajo 2-0, Moreno salió ofensivo, buscando combinaciones cortar para mantener ocupado a Lone’er Kavanagh.

A pesar el empuje, era el inglés el que conectaba los golpes más limpios y claros, lo que terminó por encaminar la contienda.

Brandon Moreno hizo el primer intento de derribo hasta el tercer round, pero Kavanagh lo defendió. A pesar de ello, el tijuanense mantuvo el control por el resto del round.

Esta puede ser una de las derrotas más duras en la carrera de Brandon Moreno, pues es la segunda al hilo en sus últimos dos combates y ambas fueron ante prospectos jóvenes.

Lone'er Kavanagh picks up the unanimous decision win over Brandon Moreno! pic.twitter.com/sUrI2nfRM5 — UFC on Paramount+ (@UFConParamount) March 1, 2026

En el combate pasado cayó por nocaut ante Tatsuro Taira, la primera vez que pierde por finalización en su carrera. Taira ahora es retador al título de la UFC en peso mosca.

Ahora cae ante el inglés, quien venía de ceder su invicto y tomó una pela que le representaba una oportunidad de escalar en los rankings, pues vencer a Moreno viste.

Brandon Moreno es dos veces excampeón de la división y con su victoria, Kavanagh estará en la órbita de los siguientes peleadores que son material de campeonato.

aar