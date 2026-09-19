Guadalajara Open 2026: Iva Jovic vence a Peyton Stearns y logra el bicampeonato en México

La estadounidense Iva Jovic consumó el bicampeonato en el Guadalajara Open al derrotar en la final de singles a su compatriota Peyton Stearns por parciales de 6-4 y 6-2 en el Estadio Skarch, la cancha principal del Centro Panamericano de Tenis en Zapopan, Jalisco.

La número 16 en el ranking de la WTA, segunda sembrada del torneo en suelo tapatío, definió el duelo a su favor a pesar de la resistencia de su connacional, quien en algún momento le complicó las cosas y evitó que su derrota se concretara antes.

La afición mexicana se rinde ante Iva Jovic

Iva Jovic recibió el apoyo de la mayoría de los aficionados que observaron la final de singles del Guadalajara Open 2026 desde las gradas del Estadio Skarch.

La nacida en Los Ángeles, California, aseguró su título justo antes de que la lluvia arreciara en el Centro Panamericano de Tenis, donde recibió su trofeo de monarca después de hora y media de partido ante Peyton Stearns, quien dio la sorpresa con su clasificación a la última fase del certamen.

La del Guadalajara Open 2026 fue la primera final entre jugadoras de la misma nacionalidad en Zapopan, donde la única edición hasta el momento que no contó con una representante de Estados Unidos en el duelo definitivo hasta el momento fue la de 2024, en la que la polaca Magdalena Frech venció a la australiana Olivia Gadecki.

EVG