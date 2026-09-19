Ciclista mexicano podría quedar fuera del Mundial de Ciclismo ¿Qué pasa con Isaac del Toro?

La Selección Mexicana ya se encuentra en Canadá para iniciar su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, pero la actividad de los aztecas podría verse mermada por un tema migratorio con Edgar Cadena e Isaac del Toro podría sufrir con esta baja durante la Copa del Mundo. El Torito se quedaría sin su mano derecha para la competencia.

A través de sus redes sociales, el ciclista Edgar Cadena expresó que su participación en el Mundial estaba en duda. El Chucky escribió en una historia en Instagram que todo indica que no podrá participar en el Mundial para ser el gregario del Torito. “Quiero contarles que, lamentablemente, aún no es segura mi participación en el Mundial de Ciclismo, ya que mi visa aún no ha llegado”, explicó Edgar Cadena.

Edgar Cadena y su historia de Instagram. ı Foto: Captura de Pantalla

Lamentablemente por temas de visado la participación de Edgar Cadena está en duda, aunque ya falta menos de 24 horas para iniciar el Mundial de Ciclismo en Canadá. El mexicano explicó que el proceso se inició con antelación y tiempo para poder viajar al norte del continente.

“Sin embargo, la entrega está tardando más de lo previsto y ya no es seguro que llegue a tiempo. Es una situación que no depende de mí, de la Unión Ciclista de México, ni de las personas involucradas en el proceso”, escribió el Chucky Cadena.

El atleta azteca dejó ver su tristeza al no poder realizar el viaje, pues para él “era muy importante estar en cada una de las pruebas para las que fui seleccionado. He trabajado mucho para llegar a este momento y competir en el Mundial siempre ha sido uno de mis grandes objetivos. Sin embargo, esta situación es ajena a mí y los procesos migratorios están fuera de mi control”.

Edgar Cadena celebra su victoria en la última etapa de La Vuelta a Asturias. ı Foto: X @vueltasturias

Aún queda tiempo para que Edgar Cadena pueda viajar, pero lo más seguro es que se pierda las primeras competencias, aún así el mexicano se mantiene positivo y afirmó que mantendrá informados a sus aficionados.

“En los próximos días, los mantendré informados sobre lo que responda el abogado. Si todo resulta favorable, estaremos en la línea de salida de la prueba de ruta para darlo todo por Isaac y por México”, compartió.