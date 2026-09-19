América vs Chivas: Estas son las alineaciones OFICIALES para el Clásico Nacional

La Jornada 9 del Apertura 2026 está marcada en todos los calendarios de la afición mexicana, pues esta noche se enfrenta el América contra las Chivas en una edición más del Clásico Nacional, el partido que paraliza al país por la rivalidad que tienen estas dos instituciones.

Guillermo Almada y Gabriel Milito salen con sus mejores hombres para disputar este compromiso. América ya tiene en la banca al español Carlos Álvarez por si el técnico uruguayo decide mandarlo al campo de juego para que realice su debut con el conjunto de Coapa.

Alineaciones OFICIALES para el Clásico Nacional entre América y Chivas

Después de este compromiso, Raúl Rangel y Roberto Alvarado reportarán con la Selección Mexicana de cara al compromiso amistoso ante Colombia en Estados Unidos.

AMÉRICA: Rodolfo Cota, Emilio Lara, Israel Reyes, Cristian Borja, Miguel Vázquez, Alejandro Zendejas, Alan Cervantes, Raphael Veiga, Dagoberto Espinoza, Brian Rodríguez y Henry Martín

CHIVAS: Raúl Rangel, Diego Campillo, Bryan González, Omar Govea, Luis Romo, Daniel Aguirre, Fernando González, Santiago Sandoval, Richard Ledezma, Ricardo Marín y Roberto Alvarado.

Los otros cuatro seleccionados del Rebaño Sagrado, Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Diego Campillo reportarán hasta después del partido ante Querétaro.

América busca romper una racha de 8 Clásicos sin ganar

El América inició bien el torneo de la Liga MX siendo el único equipo en llegar invicto a la fecha ocho del torneo local, pero esos números no dejan atrás que llevan ocho Clásicos sin conocer la victoria.

Desde el año pasado, las Águilas no han podido vencer a uno de sus tres acérrimos rivales, Chivas, Pumas o Cruz Azul, y está es la oportunidad perfecta para los de Coapa de conseguir los tres puntos en el Clásico Nacional.

Las Águilas aún no tienen disponibles a sus dos nuevos centrales, Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, así que Guillermo Almada mandó a quienes cree que pueden realizar un buen trabajo en la zona baja del campo para no sufrir tantos goles.

DCO