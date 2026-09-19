Marco Verde vence por nocaut a Guillermo Hernández y mantiene su invicto como profesional

Marco Verde sigue demostrando de lo que es capaz como profesional y suma otra victoria a su récord después de vencer a Guillermo ‘El Warrior’ Hernández por nocaut en el quinto asalto de este enfrentamiento, que empieza a catapultar al mexicano como uno de los mejores de la actualidad.

Marco Verde no la tuvo fácil para irse con la mano en alto, ya que en el tercer asalto recibió un golpe en el rostro que lo mandó a la lona, lo que restó puntos para el mexicano y que después recuperó en los dos rounds siguientes.

Triunfó Marco Verde



El sinaloense sumó una victoria más, un nocaut más... ahora ante Hernández.



Mucho castigo de Verde y el réferi detuvo la pelea en el 5to pic.twitter.com/lKmf34kXjF — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) September 20, 2026

La decisión fue polémica por parte del referí, ya que Marco Verde castigó con múltiples golpes al rostro a Guillermo Hernández, razón por la que el juez decidió parar la pelea y que el mexicano se llevara la victoria.

El sinaloense llegó a la categoría profesional después de sobresalir en el amateur y colgarse la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. De momento sigue invicto y fue su segunda victoria del año después de enfrentarse a David Camacho en junio pasado.

Se espera que Marco Verde tenga un merecido descanso durante los últimos meses del año, aunque los entrenamientos no pararan para el pugilista mexicano. Con ello iniciará la planificación de Verde de cara al 2027, pensando si mantenerse en las peleas de ocho rounds para seguir acoplando al sinaloense al boxeo profesional.

DCO