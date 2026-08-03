Con la inspiración de Marco Verde, el boxeo mexicano va “por todo” en Santo Domingo 2026

Con un balance positivo de seis victorias y dos derrotas, la selección mexicana de boxeo concluyó la segunda jornada del torneo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Diego Salas, jefe de entrenadores del conjunto tricolor, destacó la motivación de su joven plantel, el cual busca contagiarse del liderato general de México en el medallero de la justa regional.

“Los chicos vienen enfocados y motivados”, afirmó el estratega mexicano. “En Centroamérica hay países que son potencia como Cuba, Colombia y Venezuela. Aunque México presenta una selección nueva, los atletas lo equilibran con todas las ganas y una preparación fuerte. Vienen por todo”.

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Con 22 años y un futuro enorme, el guerrerense Emilio Molina "La Flama" debutó en su primer ciclo olímpico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Aunque el resultado no favoreció al… pic.twitter.com/5XSYfRkMrP — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 3, 2026

Un nuevo sistema

Salas asumió el liderazgo del cuerpo técnico a principios de este año, implementando un método de trabajo que exigió adaptación inmediata por parte de los pugilistas. El plan se consolidó tras seis meses de labores, que incluyeron un campamento de concentración de tres meses antes del debut, bajo la nueva dirigencia de Óscar González al frente de la Federación Mexicana de Boxeo.

“Si no hay disciplina, estamos equivocados de lugar”, sentenció el jefe de entrenadores. “Ha sido un proceso de reeducación deportiva y ahorita ya se construyó esa confianza porque los atletas están viendo su evolución”.

El “Efecto Marco Verde”

A pesar del arranque positivo, el cuerpo técnico reconoció que los dos tropiezos sufridos impactaron directamente en la planeación de la delegación, ya que involucraron a peleadores considerados candidatos naturales al podio.

“Las derrotas nos pegan porque eran chicos proyectados, pero cayeron ante los rivales más fuertes del torneo. Ahora, los demás tienen que sacar la casta y alcanzar el objetivo”, apuntó Diego Salas.

Finalmente, el entrenador resaltó que el éxito histórico de Marco Verde en el plano olímpico se mantiene como el principal motor anímico para esta nueva generación de boxeadores en Santo Domingo 2026. “Marco Verde le vino a inyectar al país completo el ‘sí se puede’. Hay que aprovechar esa euforia y trabajar de forma inteligente. Los chicos quieren emular a su compañero y eso siempre es un aliciente”, concluyó.

EVG