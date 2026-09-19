¡OFICIAL! Rafa Márquez pierde a su preparador físico a días de enfrentar a Colombia y así fue anunciado

Rafa Márquez aún no inicia su primera concentración como entrenador de la Selección Mexicana, pero el michoacano ya recibió una dura noticia previo al partido ante Colombia y es que Pol Lorente, el preparador físico, deja al conjunto Tricolor para volver a Europa y ser parte del equipo de Javier Aguirre en el Valencia.

“La Federación Mexicana de Futbol informa que Pol Lorente concluye su etapa como preparador físico de la Selección Nacional de México. Agradecemos su compromiso y dedicación durante los dos años que formó parte de esta institución, desde su incorporación en agosto de 2024, y le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo proyecto profesional”, se puede leer en el comunicado.

Comunicado de la Selección Nacional de México 📰. pic.twitter.com/tuxcE5ORGb — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 20, 2026

¿Quiénes serán los encargados del tema físico de la Selección Mexicana?

Rafa Márquez y su equipo tienen enfrente su primer reto que es enfrentar a Colombia en el encuentro de fecha FIFA, pero sin Pol Lorente, quien puso físicamente a punto a los jugadores del Tricolor durante la Copa del Mundo.

“Para la Fecha FIFA de septiembre y octubre, en la que México enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, la preparación física del equipo estará a cargo de los especialistas que forman parte de la estructura institucional de Selecciones Nacionales.

Pero se anunció que la dirección deportiva y Rafa Márquez “encabezan la búsqueda del nuevo preparador físico de la Selección Nacional de México, con el objetivo de incorporar el mejor perfil al grupo de trabajo. El nombramiento se dará a conocer oficialmente una vez concluido el proceso”.

DCO