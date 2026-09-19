Monterrey derrota por la mínima a Cruz Azul y La Máquina pierde por segundo partido consecutivo

El Monterrey recibió en casa al Cruz Azul para su partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 y la Pandilla logró quedarse con la victoria en casa al derrotar a La Máquina por marcador de 1-0 con un gol de vestidor.

El equipo de Joel Huiqui volvió a caer por segunda ocasión en la temporada, después de su fracaso en la Campeones Cup ante el Inter Miami y en su regreso a la Liga MX no pudieron rescatar el empate y sufren su cuarta derrota de la campaña en el Apertura 2026.

César Garza fue el encargado de adelantar al Monterrey al minuto 7 de tiempo corrido, cuando Kevin Mier se equivocó con el balón en los pies y el mediocampista mexicano aprovechó para mandar la pelota al fondo de las redes rivales.

El resto del encuentro fue de ida y vuelta entre ambos marcos, pero La Máquina nunca pudo concretar la anotación, por el buen trabajo de la defensa de la Pandilla y las intervenciones de Esteban Andrada bajo los tres palos.

El equipo de Matías Almeyda sufrirá la baja de Víctor Guzmán y Orbelín Pineda, ya que ambos futbolistas fueron llamados por Rafael Márquez para la fecha FIFA de septiembre y octubre, mientras que el Cruz Azul perderá a Erik Lira y Charly Rodríguez.

DCO