Isaac del Toro en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta: Cuándo es y dónde ver al mexicano

Isaac del Toro se prepara para participar con México en el Mundial de Ruta

El pedalista Isaac del Toro será el capitán del equipo México en la edición 33 del Mundial de Ciclismo de Ruta, una gran responsabilidad que se realiza del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá.

El Torito, miembro del equipo UAE Team Emirates XRG, lidera a México y tendrá participación en las pruebas de contrarreloj élite y ruta élite varonil. El Mundial de Ruta consta de 13 carreras.

¿Cuándo y dónde es el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026?

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta se realiza del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá. Toda la competencia y las acciones del mexicano Isaac del Toro se podrán ver a través de la señal de ESPN.

La primera participación del Torito será el domingo 20 de septiembre en la carrera contrarreloj élite de 39.2 km. La prueba inicia a las 10:45 horas, tiempo del centro de México. La última competencia es el 27 de septiembre, con la prueba más importante, la carrera de ruta a las 7:00 horas.

Calendario completo del Campeonato Mundial de Ciclismo 2026

20 septiembre

Élite Femenina - Contrarreloj Individual

Élite Masculina - Contrarreloj individual

21 septiembre

Selección Femenina Sub 23 - Contrarreloj individual

Selección Masculina Sub 23- Contrarreloj individual

22 septiembre

Relevos mixtos- Contrarreloj por equipos

Junior masculino- Contrarreloj individual

Junior femenino- Contrarreloj individual

24 septiembre

Selección femenina Sub 23- Ruta

Junior masculino- Ruta

25 septiembre

Selección masculina sub 23- Ruta

Junior femenino- Ruta

26 septiembre

Élite femenina - Ruta

27 septiembre

Élite masculina - Ruta

Isaac del Toro, listo para comandar a México en el Mundial de Ruta

Isaac del Toro se prepara para participar en el Mundial de Ruta, en donde será líder de México, una gran responsabilidad la cual el ciclista originario de Ensenada, Baja California, toma con mucha emoción.

“Es una responsabilidad de liderar un equipo, creo que me lo tomo muy, muy en serio, sin duda alguna voy a hacer lo mejor posible en la ruta, el hecho de dar estos pasos cada año me han forzado a tener una visión a largo plazo, al final no pensaba estar peleando el Campeonato del Mundo este año, sin duda alguna, yo pedía ser competitivo ya este año, pero es algo que me llena de motivación y responsabilidad”, comentó el mexicano.

Isaac del Toro toma esta competencia como una gran oportunidad de trabajar rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sin embargo, destacó que no será sencillo porque hay competidores como el doble campeón olímpico como Remco Evenepoel, Wout Van Aert, Mathieu van der Poel, pero que son de gran importancia rumbo al certamen.

“Al final, competencias así de un día tan importantes nos dicen un poco dónde estamos y dónde es donde podemos trabajar para un futuro y en camino a los Juegos Olímpicos creo que me he estado preparando inconscientemente para ello... Son los grandes nombres que estarán por ahí, pero me gusta hacerme la idea de que voy a estar listo para los Olímpicos”, dijo.

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