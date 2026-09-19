La llegada de Javier Aguirre al Valencia afectaría a Rafa Márquez y la Selección Mexicana con una dura baja

Javier Aguirre se llevaría a un elemento del cuerpo técnico de Rafa Márquez en la Selección Mexicana

Todo parece indicar que Javier Aguirre será nuevo entrenador del Valencia de España, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la carrera del entrenador. Pero su llegada al conjunto che pondría de cabeza a Rafael Márquez, pues el Vasco se llevaría a un elemento del cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

De acuerdo con información del periodista Nacho Sanchis, Aguirre tiene todo listo para firmar con el Valencia, pero el Vasco no llegaría solo, pues consigo iría el preparador físico de México, Pol Lorente, quien fue anunciado como parte del equipo de trabajo de Rafa Márquez.

✅Solucionado el asunto del preparador físico.



Javier Aguirre contará con Pol Lorente como preparador físico en su Valencia CF. Se irá sumando progresivamente durante el parón, donde también estará ayudando a México, con quien le unía un contrato hasta que Aguirre encontrará… https://t.co/AFk22GoRGD — Nacho Sanchis (@sanchis14) September 19, 2026

“Javier Aguirre ya mira vuelos para Valencia el lunes. Hay acuerdo en todo lo importante: salario y duración. Me gusta que se le dé hasta final de año fijo y el año extra sea por méritos. Faltan detalles para cerrarlo eso sí, entre ellos la liberación del Preparador físico de México que tiene cláusula de salida que hay que abonarla. Es el detalle clave”, dice el comunicador en sus redes sociales.

Como dice el comunicador en su X, Pol Lorente tiene una cláusula de salida y se hará afectiva, ya que el preparador físico tenía la posibilidad de abandonar México cuando Javier Aguirre encontrara nuevo equipo. Cabe recordar que el Vasco y Lorente trabajaron juntos en el Tricolor.

“Solucionado el asunto del preparador físico. Javier Aguirre contará con Pol Lorente como preparador físico en su Valencia CF. Se irá sumando progresivamente durante el parón, donde también estará ayudando a México, con quien le unía un contrato hasta que Aguirre encontrará destino”, agregó Nacho Sanchis en su cuenta de X.

Javier Aguirre dejó un importante legado tras dirigir por tercera vez a la Selección Mexicana. ı Foto: AP

Javier Aguirre llegará al Valencia pronto

Es cuestión de tiempo para que el Valencia haga oficial la llegada de Javier Aguirre, quien estaría llegando a España en los próximos días para firmar su contrato con el conjunto de los Murciélagos.

“Javier Aguirre al Valencia. Todo se confirma tal y como hemos adelantado en las últimas horas. Las partes se encuentran en la fase final de la tramitación de los documentos y las firmas están a punto de llegar”, apuntó el comunicador Matte Moretto en sus redes sociales.

Javier Aguirre 🇲🇽 es nuevo entrenador del Valencia 🟠⚪️. Todo está hecho para que el DT mexicano firme la próxima semana su regreso al futbol de España. El ‘Vasco’ firmará por nueve meses con la posibilidad de extender su contrato si el equipo se mantiene en la Primera… pic.twitter.com/rQ7gNgTUp2 — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 19, 2026

Se espera que el contrato de Aguirre como DT del Valencia se firme la próxima semana. Se dice que su unión con el cuadro de los Blanquinegros será por nueve meses con la posibilidad de extender su estancia si el equipo se mantiene en la Primera División, recordando que llega con la intención de evitar el descenso.

La última experiencia de Javier Aguirre en los banquillos fue al mando de la Selección Mexicana, a la que dirigió en la Copa del Mundo 2026 y ahora estará de regreso en el Viejo Continente, en donde ha comandado al Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

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