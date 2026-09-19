Atlético de Madrid vs Real Madrid: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el Derby Madrileño de LaLiga de España

Este domingo 20 de septiembre el Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentan en el Derby Madrileño. El reto forma parte de la Jornada 7 de la Temporada 2026-2027 de LaLiga y se realiza en la cancha del Estadio Riyadh Air Metropolitano, casa de los rojiblancos.

Al duelo el equipo local, los Colchoneros, llegan con 13 unidades ubicados en el cuarto lugar antes de iniciar las acciones. El equipo comandado por Diego El Cholo Simeone tiene récord de cuatro victorias, un empate y una derrota.

Del otro lado, los Merengues cuentan con 15 puntos y son segundos de la tabla general, solamente detrás del Barcelona que es líder de la competencia con 18 puntos. El Real Madrid tiene cinco triunfos y solamente un descalabro. Por su lado, los culés suman seis triunfos y tienen un duelo el sábado ante el Sevilla.

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¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs Real Madrid de LaLiga?

El partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid inicia este domingo 20 de septiembre a las 8:15 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Sky Sports.

Atlético de Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, habló antes del partido ante el Real Madrid y señaló que el delantero Julián Álvarez formará parte de la convocatoria. “Nos va a acompañar. Después decidiremos si empieza del inicio o sale durante el partido”, comentó el estratega.

Este será el primer Derby de Madrid en la campaña y el primero entre el Cholo y José Mourinho desde el regreso del estratega portugués al conjunto merengue. “Tengo un grandísimo respeto por Mourinho. Soy admirador de él. Sabe el aprecio que le tengo”, dijo el argentino sobre su rival luso.

Sigue en directo la rueda de prensa de Simeone previa al derbi.



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El entrenador del Atlético de Madrid espera que sus jugadores puedan “competir como lo hemos hecho cuando no ha tocado enfrentarnos”, pero después añadió que el Real Madrid es un equipo mejor en transiciones y destacó las capacidades ofensivas de Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

“Posiblemente ellos tengan una transición aún mejor que la nuestra, mucho más vertical, a la recuperación de la pelota, sus primeras opciones son Mbappé la primera y la segunda opción es Vinicius y obviamente son chicos que son muy potentes, muy fuertes”, dijo el Cholo.

“Un derbi es diferente. Hay una tensión y una ilusión enorme por la rivalidad, por la acometividad que logramos recuperar en estos último quince años”, terminó.

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