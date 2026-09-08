Real Madrid sufre, pero vence al Inter de Milán en la Champions League; Resumen y goles

El Real Madrid arrancó la temporada de la Champions League con victoria de 2-1 sobre el Inter de Milan en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo comandado por José Mourinho sufrió y por momentos fue silbado por sus propios aficionados, pero obtuvieron tres puntos importantes.
Con goles de Kylian Mbappé (14′) y Federico Valverde (23′) el conjunto merengue se puso en ventaja antes de la media hora de juego. Parecía que los locales sacarían una victoria sencilla, pero con empuje y buenas individualidades el Inter empezó a imponer condiciones y Carlos Augusto descontó al 77′.
El conjunto italiano fue capaz de meter al Madrid en su propio campo los últimos 25 minutos del cotejo y encontraron un gol que los acercó en la pizarra, pero no consiguieron el empate, ya que los de la capital española defendieron bien su ventaja.
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Para aguantar el resultado Mourinho mandó al terreno de juego a Yan Diomandé, extremo marfileño que en espacio abierto es una amenaza y que incluso intento un disparo al arco, pero que con una marca pegada no fue capaz de generar peligro.
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