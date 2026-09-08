Real Madrid sufre, pero vence al Inter de Milán en la Champions League; Resumen y goles

Real Madrid e Inter de Milán se miden en la Champions League

El Real Madrid arrancó la temporada de la Champions League con victoria de 2-1 sobre el Inter de Milan en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo comandado por José Mourinho sufrió y por momentos fue silbado por sus propios aficionados, pero obtuvieron tres puntos importantes.

Con goles de Kylian Mbappé (14′) y Federico Valverde (23′) el conjunto merengue se puso en ventaja antes de la media hora de juego. Parecía que los locales sacarían una victoria sencilla, pero con empuje y buenas individualidades el Inter empezó a imponer condiciones y Carlos Augusto descontó al 77′.

GOL DE KYLIAN MBAPPÉ!!!



REAL MADRID 1-0 INTER MILÁN pic.twitter.com/TBD8uTHROG — MT2 (@madrid_total2) September 8, 2026

El conjunto italiano fue capaz de meter al Madrid en su propio campo los últimos 25 minutos del cotejo y encontraron un gol que los acercó en la pizarra, pero no consiguieron el empate, ya que los de la capital española defendieron bien su ventaja.

Para aguantar el resultado Mourinho mandó al terreno de juego a Yan Diomandé, extremo marfileño que en espacio abierto es una amenaza y que incluso intento un disparo al arco, pero que con una marca pegada no fue capaz de generar peligro.

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