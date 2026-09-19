América y Guillermo Almada sufren la baja de una pieza clave a horas del Clásico Nacional ante Chivas

De acuerdo con información de diversos medios nacionales, el defensor mexicano Kevin Álvarez no jugará el Clásico Nacional ante Chivas por una molestia de la cual no se recuperó a tiempo, lo que hará que Guillermo Almada, entrenador del América, tenga que buscar una alternativa.

Kevin Álvarez no se recuperó de una lesión, un golpe en el pie derecho que sufrió durante el entrenamiento del pasado martes. Su situación estuvo revisada de cerca por el cuerpo técnico azulcrema, pues Almada pensaba tenerlo en cuenta ante el Rebaño, pero al final no sucedió.

Kevin Álvarez ha sido utilizado por Guillermo Almada como lateral tanto derecho como izquierdo, dependiendo de las condiciones y el contexto de los partidos. Su capacidad de jugar por amabas bandas es lo que lo ha hecho redituable para el entrenador de los emplumados.

Ahora Almada deberá buscar opciones. Jugadores que son laterales nominales o que pueden jugar en esta zona del campo son; Emilio Lara, Israel Reyes, Cristian Borja y Dagoberto Espinoza, quien al parecer tampoco está al cien por ciento confirmado para el duelo.

Espinoza y Alan Cervantes son otras posibles bajas, ya que de acuerdo con información de medios nacionales, el cuadro de Coapa no tiene la certeza de la participación del defensor y del mediocampista. Guillermo Almada tiene un duro panorama de cara al cotejo más importante en el calendario del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

En uno de los entrenamientos previos a enfrentar al Club Deportivo Guadalajara, Alan Cervantes y Dagoberto Espinoza trabajaron separados del primer equipo, situación que levantó dudas sobre la participación que puedan tener en el Estadio Azteca.

América busca ganar su primer clásico de la temporada

América enfrenta el Clásico Nacional ante Chivas tan solo unos días después de perder en el Clásico Joven ante el Cruz Azul por marcador de 4-3, resultado que le quitó el invicto en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX a los de Coapa.

Este fue el primer partido que Guillermo Almada perdió al mando de los de Coapa en la Liga MX y ante el Rebaño Sagrado buscarán ganar su primer clásico de la temporada.

Ante La Máquina los azulcremas tuvieron muchos errores que costaron goles y el portero Rodolfo Cota fue la figura de las Águilas, ya que evitó por lo menos que cayeran otros cuatro tantos celestes. Además que el América demostró tener poder a la ofensiva.

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